Yunan savaş gemileri Güney Kıbrıs açıklarında konuşlandı: Hava sahası kapatıldı

Güney Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs yönetimi, İngiltere'ye ait askeri üslere saldırı ihtimali ve radarlarda Lübnan yönünden gelen bir objenin izinin görülmesi üzerine, üs bölgelerinde ve ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde alarm verildi.Olay sonrası Yunanistan tarafından Güney kıbrıs'a gönderilen F-16'lar ile İngiliz üslerinden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.Bazı gazeteler, Rum hava sahasının alarm sırasında Larnaka bölgesiyle sınırlı kalmak kaydıyla kapatıldığını iddia etti.Kathimerini gazetesi ise iki Yunan savaş gemisinin sabah saatlerinde Güney Kıbrıs açıklarında konuşlandığını duyurdu. Konuşlanan gemilerin FDI HN fırkateyni Kimon ve MEKO 200 sınıfı fırkateyn Psara olduğu belirtildi. İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen pazartesi insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.

