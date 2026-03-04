https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-yine-vuruldu-1103991613.html
Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi yine hedef alındı
Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi yine hedef alındı
Küresel petrol piyasasının en kritik tesislerinden biri olan Suudi Aramco'ya ait Ras Tanura rafinerisi, Çarşamba günü bilinmeyen bir cisim tarafından hedef...
suudi arabistan
çarşamba
Suudi Aramco, Ras Tanura rafinerisi, drone saldırısı, Suudi Arabistan petrol tesisleri ve Orta Doğu enerji güvenliği başlıklarıyla gündeme gelen olayda, dünyanın en önemli petrol altyapılarından biri yeniden hedef alındı.
Reuters’a
konuşan dört ayrı kaynak
, Suudi Aramco’nun en büyük yurt içi rafinerisinin bulunduğu Ras Tanura tesisinin
, Çarşamba
günü kimliği henüz belirlenemeyen bir cisim
tarafından hedef alındığını söyledi.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının niteliği ve kaynağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Pazartesi gününden bu yana saldırıların hedefinde
Kaynaklardan birinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Ras Tanura tesisi Pazartesi günü düzenlenen bir drone saldırısı nedeniyle kapatılmıştı. Çarşamba günü gerçekleşen son olayda ise tesise tam olarak neyin çarptığı ilk anda belirlenemedi.
Bu durum, saldırının drone, füze veya başka bir hava aracıyla gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Enerji sektöründe çalışan uzmanlar, saldırının niteliğinin netleşmesinin bölgesel güvenlik ve petrol piyasaları açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.
Küresel petrol tedariki i̇çin kritik bir nokta
Ras Tanura
, yalnızca Suudi Arabistan’ın değil, dünyanın en önemli petrol işleme ve ihracat merkezlerinden biri
olarak biliniyor. Tesis, Suudi Aramco’nun en büyük yurt içi rafinerisini ve önemli petrol ihracat terminallerini
barındırıyor.
Bu nedenle Ras Tanura’ya yönelik herhangi bir saldırı, yalnızca Suudi Arabistan’ı değil küresel petrol piyasasını ve enerji güvenliğini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.