Rusya Dışişleri: Hameney ve birçok İranlı liderin öldürülmesi alçakçaydı

Ortadoğu’daki gelişimleri derin endişe içinde takip ettiklerini söyleyen Zaharova, ABD ve İsrail’i Ortadoğu’ya kaosa sürüklemekle suçladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.Zaharova, Ortadoğu’daki durumla ilgili olarak, “Olayları büyük bir endişeyle izliyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce tüm bunlarla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bölgede eşi benzeri görülmemiş bir gerilim tırmanışı yaşanıyor. Bu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırısının bir sonucu” ifadesini kullandı.Keyfi uygulamalar kaosa yol açtıABD ve İsrail’in sorumsuz ve pervasız eylemleriyle keyfi uygulamalara başvurduğunu, uluslararası ve insani hukuk kurallarını ve ilkelerini ağır şekilde ihlal ettiğini ve bölgeyi daha da derin bir kaos uçurumuna sürüklediğini kaydeden Rus diplomat, ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik “yeni tehlikeli macerasını”, dini lideri Ali Hamaney ülkenin en üst düzey askeri ve siyasi liderlerinin “alçakça öldürülmesini” en sert şekilde kınadığını söyledi.İran'ın meşru hükümetinin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğunu belirten Zaharova, bu ülkede kaosun, iktidar boşluğunun ve insani krizin önüne geçildiğini belirterek, “Bununla birlikte, İran'a karşı başlatılan askeri harekat, sivil halk, sivil altyapı, bölgesel ve küresel ekonomi için vahim sonuçlar doğuruyor” diye kaydetti.Radyolojik riskler oluştuİran'ın nükleer tesislerinin bir kez daha saldırı altında olduğuna dikkat çeken Bakanlık Sözcüsü, bu durumun küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine zarar vermekle birlikte, büyük radyolojik riskler de oluşturduğunu belirterek, “Bu riskler sadece kağıt üzerinde değil, sahada da mevcut” dedi.Uluslararası toplumu, bu konuyu objektif ve daha da önemlisi tavizsiz bir şekilde değerlendirme çağrısında bulunan Zaharova, çatışmaya derhal son verilmesi, siyasi ve diplomatik sürece geri dönülmesini ve bölgedeki tüm ülkelerin güvenlik çıkarlarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.Anaysal düzeni yıkmak için bahaneRus diplomat, sözde İran tehdidinin, Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkede, ABD ve İsrail’in istemediği bir anayasal düzeni şiddet yoluyla devirmeye yönelik uzun zamandır beslenen bir planın uygulanması için sadece bir bahane olduğundan şüphe duyulmadığını vurguladı.

