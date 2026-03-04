https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/rusya-disisleri-cocuk-konusu-siyasi-oyunun-bir-parcasi-haline-geliyor-1103984653.html
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, günümüzde çocuk konusunun dünyada siyasi oyunların ve manipülasyonun bir parçası haline geldiğini belirtti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T09:42+0300
2026-03-04T09:42+0300
2026-03-04T10:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇ran
abd
i̇srail
çocuk
çocuk ölümü
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_2:0:678:380_1920x0_80_0_0_cbc4c17653470501e04f11e4dfc53a8a.jpg
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya medyasının ABD-İsrail saldırılarında İranlı çocukların ölmesi karşısında sessiz kalmasını değerlendirdi.Zaharova, “Çocuklar siyasi bir oyunun, bir manipülasyonun parçası haline geliyorlar. Bir şeyi haklı çıkarmak veya tam tersine bir şeyde ısrar etmek için kullanılıyorlar” ifadesini kullandı.Rus diplomat, dünya genelinde, çocukları korunmaya hakkı olanlar ve “kendilerine karşı şiddet uygulanmasının haklı gösterilebileceği” olanlar şeklinde ikiye ayırma eğiliminin olduğunu belirtti.Acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu dehşet verici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Geçtiğimiz Cumartesi günü, İran’ın Minab şehrinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmen hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/catismalarin-5-gunu-korfezde-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ediyor-bolgedeki-pek-cok-noktada-1103979838.html
rusya
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_87:0:594:380_1920x0_80_0_0_05119929cd0dcd279336e21a4ae434ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, abd, i̇srail, çocuk, çocuk ölümü, ortadoğu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, abd, i̇srail, çocuk, çocuk ölümü, ortadoğu
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor
09:42 04.03.2026 (güncellendi: 10:03 04.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, günümüzde çocuk konusunun dünyada siyasi oyunların ve manipülasyonun bir parçası haline geldiğini belirtti.
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya medyasının ABD-İsrail saldırılarında İranlı çocukların ölmesi karşısında sessiz kalmasını değerlendirdi.
Zaharova, “Çocuklar siyasi bir oyunun, bir manipülasyonun parçası haline geliyorlar. Bir şeyi haklı çıkarmak veya tam tersine bir şeyde ısrar etmek için kullanılıyorlar” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, dünya genelinde, çocukları korunmaya hakkı olanlar ve “kendilerine karşı şiddet uygulanmasının haklı gösterilebileceği” olanlar şeklinde ikiye ayırma eğiliminin olduğunu belirtti.
Acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu dehşet verici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hiç kimse üzgün olduğunu söylemedi veya taziye dilemedi. Ne bu eylemleri gerçekleştirenler ne de onlarla dayanışma gösterenler. Hiç kimse bu eylemlerin yanlış olduğunu veya suç teşkil ettiğini kabul etmedi. Hiç kimse bunun kabul edilemez olduğunu söylemedi. Yasal olarak resmileştirilmemiş olsa da, dayanışma gösterenlerin oluşturduğu bir koalisyonu temsil edenlerden bahsediyorum.
Geçtiğimiz Cumartesi günü, İran’ın Minab şehrinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmen hayatını kaybetmişti.