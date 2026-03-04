Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, günümüzde çocuk konusunun dünyada siyasi oyunların ve manipülasyonun bir parçası haline geldiğini belirtti. 04.03.2026
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya medyasının ABD-İsrail saldırılarında İranlı çocukların ölmesi karşısında sessiz kalmasını değerlendirdi.Zaharova, “Çocuklar siyasi bir oyunun, bir manipülasyonun parçası haline geliyorlar. Bir şeyi haklı çıkarmak veya tam tersine bir şeyde ısrar etmek için kullanılıyorlar” ifadesini kullandı.Rus diplomat, dünya genelinde, çocukları korunmaya hakkı olanlar ve “kendilerine karşı şiddet uygulanmasının haklı gösterilebileceği” olanlar şeklinde ikiye ayırma eğiliminin olduğunu belirtti.Acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu dehşet verici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Geçtiğimiz Cumartesi günü, İran’ın Minab şehrinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmen hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor

09:42 04.03.2026 (güncellendi: 10:03 04.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, günümüzde çocuk konusunun dünyada siyasi oyunların ve manipülasyonun bir parçası haline geldiğini belirtti.
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya medyasının ABD-İsrail saldırılarında İranlı çocukların ölmesi karşısında sessiz kalmasını değerlendirdi.
Zaharova, “Çocuklar siyasi bir oyunun, bir manipülasyonun parçası haline geliyorlar. Bir şeyi haklı çıkarmak veya tam tersine bir şeyde ısrar etmek için kullanılıyorlar” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, dünya genelinde, çocukları korunmaya hakkı olanlar ve “kendilerine karşı şiddet uygulanmasının haklı gösterilebileceği” olanlar şeklinde ikiye ayırma eğiliminin olduğunu belirtti.
Acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu dehşet verici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hiç kimse üzgün olduğunu söylemedi veya taziye dilemedi. Ne bu eylemleri gerçekleştirenler ne de onlarla dayanışma gösterenler. Hiç kimse bu eylemlerin yanlış olduğunu veya suç teşkil ettiğini kabul etmedi. Hiç kimse bunun kabul edilemez olduğunu söylemedi. Yasal olarak resmileştirilmemiş olsa da, dayanışma gösterenlerin oluşturduğu bir koalisyonu temsil edenlerden bahsediyorum.
Geçtiğimiz Cumartesi günü, İran’ın Minab şehrinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmen hayatını kaybetmişti.
