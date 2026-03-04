Rusya Dışişleri: Çocuk konusu siyasi oyunun bir parçası haline geliyor

Hiç kimse üzgün olduğunu söylemedi veya taziye dilemedi. Ne bu eylemleri gerçekleştirenler ne de onlarla dayanışma gösterenler. Hiç kimse bu eylemlerin yanlış olduğunu veya suç teşkil ettiğini kabul etmedi. Hiç kimse bunun kabul edilemez olduğunu söylemedi. Yasal olarak resmileştirilmemiş olsa da, dayanışma gösterenlerin oluşturduğu bir koalisyonu temsil edenlerden bahsediyorum.