Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,07 TL zam yapıldı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş (1,07 TL) arttı.Yeni zamla birlikte pompa fiyatları yeniden güncellenirken, motorin (mazot) fiyatı grubunda ise şu an için yeni bir artış öngörülmüyor.İstanbul'da Benzin 58 TL'yi AştıZam sonrası İstanbul'da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 58.28 TL, Anadolu Yakası'nda ise 58.18 TL seviyesine yükseldi.Motorin fiyatları ise İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 60.33 TL, Anadolu Yakası'nda 60.15 TL olarak kaydedildi.Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt FiyatlarıZamla birlikte üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAkaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?Uzmanlara göre Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası enerji piyasalarındaki arz-talep dengesi, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasında yaşanan her dalgalanma, kısa sürede pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.Sürücüler ise "28 Şubat 2026 benzin fiyatı ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" ve "Güncel akaryakıt fiyatları" sorularına yanıt arıyor.
Benzine zam geldi

10:57 28.02.2026
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,07 TL zam yapıldı. İstanbul’da benzin 58.28 TL’ye yükselirken, motorin fiyatlarında şimdilik değişiklik beklenmiyor. İşte 28 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş (1,07 TL) arttı.
Yeni zamla birlikte pompa fiyatları yeniden güncellenirken, motorin (mazot) fiyatı grubunda ise şu an için yeni bir artış öngörülmüyor.

İstanbul’da Benzin 58 TL’yi Aştı

Zam sonrası İstanbul’da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 58.28 TL, Anadolu Yakası’nda ise 58.18 TL seviyesine yükseldi.
Motorin fiyatları ise İstanbul’da Avrupa Yakası’nda 60.33 TL, Anadolu Yakası’nda 60.15 TL olarak kaydedildi.

Ankara ve İzmir’de Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zamla birlikte üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 60.33 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 59.29 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Uzmanlara göre Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası enerji piyasalarındaki arz-talep dengesi, Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasında yaşanan her dalgalanma, kısa sürede pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.
Sürücüler ise “28 Şubat 2026 benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?” ve “Güncel akaryakıt fiyatları” sorularına yanıt arıyor.
