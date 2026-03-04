https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/metehan-baltaci-hakkindaki-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103994434.html

Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 25 Mart’ta yapılacak. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T13:57+0300

2026-03-04T13:57+0300

2026-03-04T13:57+0300

türki̇ye

metehan baltacı

iddianame

bahis

cumhuriyet başsavcılığı

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103994278_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_74dee680cb7cc20cdc8e15e33dd2fc24.jpg

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.İlk duruşma 25 Mart’taTensip zaptını da hazırlayan mahkeme, Metehan Baltacı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca davanın ilk duruşmasının 25 Mart’ta yapılmasına karar verdi.İddianamede yer alan detaylarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. Metehan Baltacı ise dosyada “şüpheli” olarak gösterildi.İddianamede, Baltacı’nın suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcu olduğu belirtildi. Şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu kaydedildi.Galatasaray maçlarına bahis oynadığı iddiasıİddianamede, Baltacı’nın 19 Aralık 2021’deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021’deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.Bahis oynadığı dönemde maçların 18 kişilik geniş kadrosunda yer almadığı ifade edilen Baltacı’nın kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklediği ve bu nedenle kuponlarını kaybettiği kaydedildi.İddianamede, şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddettiği ve Galatasaray’da bulunduğu dönemde bahis oynamadığını söylediği aktarıldı.Ancak Baltacı’nın telefonunda 2021 yılına ait WhatsApp mesajlarında, "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu görselinin bulunduğu belirtildi.Ayrıca 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde, Baltacı’nın Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlara rastlandığı ifade edildi.13 yıla kadar hapis talebiİddianamede, Baltacı’nın futbol takımından bağımsız oynadığı bahsi kazanmak amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç elde etmeye çalıştığı ve bu nedenle "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği belirtildi.Sanığın, müsabakada taraf olmasına rağmen oynadığı maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişim" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı kaydedildi.İddianamede, Metehan Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/tapu-islemlerinde-yeni-donem-avukat-zorunlulugu-geliyor-1103988120.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metehan baltacı, iddianame, bahis, cumhuriyet başsavcılığı, galatasaray