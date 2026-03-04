https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/markette-3-cocuga-dehseti-yasatti-darp-edilen-cocuklardan-birinin-kulak-zari-delindi-1103996467.html
Markette 3 çocuğa dehşeti yaşattı: Darp edilen çocuklardan birinin kulak zarı delindi
İstanbul'da parktaki çadırının içine baktıkları gerekçesiyle kovaladığı çocukları markette defalarca tokatlayan şüpheli yakalandı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda üç çocuk yolun kenarında kurulu olan çadırın içine baktı. Çadırın sahibi tepki göstererek çocukları kovaladı. Can havliyle bir markete giren çocukları yakalayan adam üç çocuğu da darp etti. Çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli yakalandı. Çocukları markete kadar kovaladı Sümer Mahallesi'nde parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürüyen 3 çocuk, kaldırım kenarında bulunan bir çadırın içine baktı. Bunun üzerine çadırın içinde bulunan 55 yaşındaki C.A.A, duruma tepki göstererek çocukları kovalamaya başladı. Kaçan çocuklar cadde üzerindeki bir markete girdi. Şüpheli, markette yakaladığı çocukları darp etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çocuklar hastaneye kaldırıldıDarp edilen çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken, C.A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuklardan ikisinin kardeş, diğerinin ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocukların şüpheli tarafından defalarca tokatlanması yer aldı.Kız çocuğunun kulak zarı delindiDarp edilen iki çocuğun annesi Medine İ., Çocuklarının kendisini market çalışanının telefonundan aramasıyla olayı öğrendiğini belirten Medine İ, durumu öğrendikten sonra olay yerine ardından hastaneye gittiklerini, polise ifade verdiklerini anlattı.Medine İ, çocukların vücutlarında hasar oluştuğunu aktararak, "Yeğenimin ve kızımın yüzünde morluk ve şişlikler vardı. Kızım 'kulağım ağrıyor.' dedi. Kontrole gittik, kulak zarı delinmiş." dedi. Çocukların yanına gittiğinde durumlarının kötü olduğunu dile getiren Medine İ, "Çok korkmuşlardı. Elleri, ayakları titriyordu. Bayılmış gibilerdi ve kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Psikolojik olarak da çok ağır travma yaşadılar ve hala devam ediyor. Çocuklarım olayın etkisinden kurtulamadı. Ben yanlarındayken bile dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Akşam uyuyamıyorlar. Çok kötü durumdalar." diye konuştu.
