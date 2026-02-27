https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/baba-ve-14-aylik-bebegi-darp-edilmisti-komsu-icin-istenen-ceza-belli-oldu-skuter-silah-sayildi-1103870468.html
Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı
Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı
Sputnik Türkiye
Yalova'da komşuları tarafından darp edilen baba ve 14 aylık kızının yaralanmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Saldırgan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T15:42+0300
2026-02-27T15:42+0300
2026-02-27T15:42+0300
türki̇ye
yalova
darp
şiddet
çocuğa şiddet
muhammet baca
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103705682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91a5391b07142b9b60b01c9df7b5d423.jpg
Yalova Çınarcık'ta Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra bebeğe saldırarak yaralayan kişi hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 'skuter' silah sayıldı. Skuter silah sayıldıHazırlanan iddianamede, Baca ailesi ile S.E. arasında çocukların ses çıkarması üzerine defalarca tartışma yaşandığı belirtilirken olay günü de taraflar arasında kavga çıktığı anlatıldı. İddianamede, baba Baca'nın ikametine gittiği ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine bir süre sonra jandarma ekiplerinin geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ş.E'nin apartman girişinde bulunan çocuk skuter aletini eline alarak kucağında mağdur M.İ.B. olmasına rağmen Muhammet Baca'nın önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu ilk darbenin mağdur M.İ.B'ye isabet ettiği belirtildi. Bebeğin yaşamını tehlikeye sokacak yaralanmaAdli Tıp Kurumu raporunda, Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, M.İ.B'nin ise yaşamını tehlikeye sokacak ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede skuterin "silahtan sayılabilecek eşya" kapsamında değerlendirildiği, şüphelinin eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği kanaatine yer verildi.Toplamda 36 yıl hapis cezası talep edildiŞüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla, M.İ.B'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/baba-ile-kucagindaki-14-aylik-kizi-komsulari-tarafindan-darp-edildi-supheli-tutuklandi-1103705521.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103705682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2dd09e956d1e7b7a9c7dadbefd24c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yalova, darp, şiddet, çocuğa şiddet, muhammet baca, iddianame
yalova, darp, şiddet, çocuğa şiddet, muhammet baca, iddianame
Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı
Yalova'da komşuları tarafından darp edilen baba ve 14 aylık kızının yaralanmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Saldırgan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yalova Çınarcık'ta Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra bebeğe saldırarak yaralayan kişi hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 'skuter' silah sayıldı.
Hazırlanan iddianamede, Baca ailesi ile S.E. arasında çocukların ses çıkarması üzerine defalarca tartışma yaşandığı belirtilirken olay günü de taraflar arasında kavga çıktığı anlatıldı. İddianamede, baba Baca'nın ikametine gittiği ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine bir süre sonra jandarma ekiplerinin geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ş.E'nin apartman girişinde bulunan çocuk skuter aletini eline alarak kucağında mağdur M.İ.B. olmasına rağmen Muhammet Baca'nın önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu ilk darbenin mağdur M.İ.B'ye isabet ettiği belirtildi.
Bebeğin yaşamını tehlikeye sokacak yaralanma
Adli Tıp Kurumu raporunda, Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, M.İ.B'nin ise yaşamını tehlikeye sokacak ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede skuterin "silahtan sayılabilecek eşya" kapsamında değerlendirildiği, şüphelinin eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği kanaatine yer verildi.
Toplamda 36 yıl hapis cezası talep edildi
Şüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla, M.İ.B'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.