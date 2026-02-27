Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/baba-ve-14-aylik-bebegi-darp-edilmisti-komsu-icin-istenen-ceza-belli-oldu-skuter-silah-sayildi-1103870468.html
Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı
Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı
Sputnik Türkiye
Yalova'da komşuları tarafından darp edilen baba ve 14 aylık kızının yaralanmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Saldırgan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T15:42+0300
2026-02-27T15:42+0300
türki̇ye
yalova
darp
şiddet
çocuğa şiddet
muhammet baca
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103705682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91a5391b07142b9b60b01c9df7b5d423.jpg
Yalova Çınarcık'ta Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra bebeğe saldırarak yaralayan kişi hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 'skuter' silah sayıldı. Skuter silah sayıldıHazırlanan iddianamede, Baca ailesi ile S.E. arasında çocukların ses çıkarması üzerine defalarca tartışma yaşandığı belirtilirken olay günü de taraflar arasında kavga çıktığı anlatıldı. İddianamede, baba Baca'nın ikametine gittiği ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine bir süre sonra jandarma ekiplerinin geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ş.E'nin apartman girişinde bulunan çocuk skuter aletini eline alarak kucağında mağdur M.İ.B. olmasına rağmen Muhammet Baca'nın önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu ilk darbenin mağdur M.İ.B'ye isabet ettiği belirtildi. Bebeğin yaşamını tehlikeye sokacak yaralanmaAdli Tıp Kurumu raporunda, Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, M.İ.B'nin ise yaşamını tehlikeye sokacak ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede skuterin "silahtan sayılabilecek eşya" kapsamında değerlendirildiği, şüphelinin eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği kanaatine yer verildi.Toplamda 36 yıl hapis cezası talep edildiŞüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla, M.İ.B'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/baba-ile-kucagindaki-14-aylik-kizi-komsulari-tarafindan-darp-edildi-supheli-tutuklandi-1103705521.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103705682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2dd09e956d1e7b7a9c7dadbefd24c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yalova, darp, şiddet, çocuğa şiddet, muhammet baca, iddianame
yalova, darp, şiddet, çocuğa şiddet, muhammet baca, iddianame

Baba ve 14 aylık bebeği darp edilmişti: Komşu için istenen ceza belli oldu, skuter 'silah' sayıldı

15:42 27.02.2026
© AABaba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi
Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AA
Abone ol
Yalova'da komşuları tarafından darp edilen baba ve 14 aylık kızının yaralanmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Saldırgan hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yalova Çınarcık'ta Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra bebeğe saldırarak yaralayan kişi hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 'skuter' silah sayıldı.

Skuter silah sayıldı

Hazırlanan iddianamede, Baca ailesi ile S.E. arasında çocukların ses çıkarması üzerine defalarca tartışma yaşandığı belirtilirken olay günü de taraflar arasında kavga çıktığı anlatıldı. İddianamede, baba Baca'nın ikametine gittiği ve jandarmayı arayarak şikayetçi olduğu, olay yerine bir süre sonra jandarma ekiplerinin geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ş.E'nin apartman girişinde bulunan çocuk skuter aletini eline alarak kucağında mağdur M.İ.B. olmasına rağmen Muhammet Baca'nın önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu ilk darbenin mağdur M.İ.B'ye isabet ettiği belirtildi.

Bebeğin yaşamını tehlikeye sokacak yaralanma

Adli Tıp Kurumu raporunda, Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, M.İ.B'nin ise yaşamını tehlikeye sokacak ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı kaydedildi. İddianamede skuterin "silahtan sayılabilecek eşya" kapsamında değerlendirildiği, şüphelinin eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği kanaatine yer verildi.

Toplamda 36 yıl hapis cezası talep edildi

Şüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla, M.İ.B'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
TÜRKİYE
Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi: Şüpheli tutuklandı
23 Şubat, 00:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала