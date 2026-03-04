https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/manchester-unitedda-ceza-jack-fletcher-homofobik-hakaret-nedeniyle-6-mac-men-aldi-1104003106.html
Manchester United’da ceza: Jack Fletcher homofobik hakaret nedeniyle 6 maç men aldı
Manchester United’da ceza: Jack Fletcher homofobik hakaret nedeniyle 6 maç men aldı
Manchester United’ın genç orta saha oyuncusu Jack Fletcher, rakibine yönelik homofobik hakaret kullandığı gerekçesiyle 6 maç men cezası aldı. Futbol... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Manchester United forması giyen genç futbolcu Jack Fletcher, bir maç sırasında rakibine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 6 maç men cezasına çarptırıldı.18 yaşındaki oyuncunun, EFL Trophy’de Barnsley FC ile oynanan karşılaşmada bir rakibine “gay boy” ifadesini kullandığı ve hakemin bunu duyması üzerine kırmızı kart gördüğü aktarıldı.Fletcher’ın, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde suçunu kabul ettiği bildirildi.Federasyondan ceza ve eğitim programıİngiltere Futbol Federasyonu’nun, olay nedeniyle Fletcher’a 6 maç men cezası verdiği ve 1.500 sterlin para cezası uyguladığı belirtildi.Genç futbolcunun ayrıca zorunlu bir eğitim programına katılmasının istendiği aktarıldı.Disiplin kurulunun, kullanılan sözlerin hakaret amacı taşıdığı ancak doğrudan homofobik bir niyet bulunmadığı değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.'Sözlerim için gerçekten üzgünüm'Fletcher’ın yaptığı açıklamada, olaydan dolayı üzgün olduğunu söylediği bildirildi.Genç futbolcunun, “O anın sıcaklığıyla kullandığım ifade için gerçekten üzgünüm. Bu sözlerin kabul edilemez olduğunu anlıyorum ve maçtan hemen sonra özür diledim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Fletcher’ın ayrıca, söz konusu ifadelerin kendi değerlerini yansıtmadığını vurguladığı belirtildi.Disiplin kurulunun, oyuncunun suçunu erken kabul etmesi, yaşının genç olması ve tecrübe eksikliğini dikkate alarak daha ağır bir ceza uygulamadığı ifade edildi.
2026
