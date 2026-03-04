https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/kuveytte-abd-askerlerinin-oldugu-gecici-ofis-olarak-kullanilan-karavan-tartismalara-yol-acti-1103990255.html

Kuveyt’te ABD askerlerinin öldüğü ‘geçici ofis’ olarak kullanılan karavan tartışmalara yol açtı

Çatışmalarda hayatını kaybeden 6 ABD askerinden 2’si, Amerikan basınının ulaştığı bilgilere göre Kuveyt’teki karavan formatındaki geçici bir ofis alanına düzenlenen İran’ın misilleme saldırısında hayatını kaybetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) altı ABD askerinin ölümünü kamuoyuna doğruladı. İran'ın misilleme saldırısı, Kuveyt’in Şuayba Limanı’ndaki taktik operasyon merkezini hedef aldı. Kuveyt, ABD ve İsrail’in cumartesi günü erken saatlerde İran’a saldırı başlatmasının ardından, İran’ın yoğun füze ve İHA saldırılarına maruz kalan Körfez bölgesindeki ABD müttefiklerinden biri.Pentagon salı günü hayatını kaybeden altı askerden dördünün kimliğini açıkladı. Diğer iki askerin isimleri ise ailelerine resmi bildirim yapılana kadar gizli tutuluyor.Yetkililer: Bina aslında üçlü karavandıAncak üç ABD’li askeri yetkili, operasyon merkezinin yeterince tahkim edilmiş olduğu yönündeki değerlendirmeyi sorguladı. Yetkililere göre söz konusu merkez, yurtdışındaki ABD üslerinde sıkça kullanılan üçlü genişlikte bir karavanın ofise dönüştürülmüş haliydi.Yetkililer, yapının tek koruma unsurlarının ‘T-duvar’ olarak bilinen, 1.8 ila 3.6 metre yüksekliğinde çelik takviyeli beton bariyerler olduğunu belirtti. Bu bariyerlerin patlama, roket saldırısı ve şarapnele karşı koruma sağladığı, ancak yukarıdan gelen bir saldırıya karşı yetersiz kaldığı ifade edildi.İki yetkili, saldırının binanın tam ortasına, üstten isabet etmiş göründüğünü aktardı.‘Bu merkez kullanılmamalıydı’ tartışmasıYetkililer ayrıca saldırıdan önce sahada, söz konusu operasyon merkezinin kullanılmasının doğru olup olmadığına dair tartışmalar yaşandığını söyledi. İddialara göre, savunması zayıf bir noktada çok sayıda ABD askerinin aynı yerde toplanmasının riskli olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.Saldırının ardından çıkan yangın binaları sardı ve cenazelerin çıkarılmasını zorlaştırdı.‘Uyarı sirenlerini hatırlamıyoruz’İki kaynak, gelen mühimmatı tespit etmek için kullanılan karşı batarya sistemlerine bağlı uyarı sirenlerini duyduklarını hatırlamadıklarını söyledi. Aynı kaynaklar, saldırıdan önceki günlerde sirenlerin çalıştığını, ancak bazı önceki olaylarda dronların siren çalmadan önce üs içine girmiş olduğunu ifade etti.Ayrıca Şuayba Limanı’nda ABD’ye ait bir karşı roket, topçu ve havan sistemi bulunmadığı, dolayısıyla gelen İHA’ları veya diğer mühimmatları düşürecek Amerikan savunma kapasitesinin olmadığı belirtildi. Kuveyt’in bölgede önleyici sistemleri bulunduğu, ancak bunların kullanılıp kullanılmadığının net olmadığı aktarıldı.Yetkililer, daha fazla İHA savunma kapasitesi talebinde bulunulduğunu, fakat bu kaynakların gönderilmediğini söyledi. Kaynaklardan biri, ‘Temelde hiçbir İHA etkisizleştirme kapasitemiz yoktu’ dedi.Pentagon: ‘Tahkim edilmişti’ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ölümcül saldırının İran’a ait güçlü bir silahın hem hava savunma sistemlerini hem de operasyon merkezinin tahkimatını aştığını söyledi.Hegseth, Pentagon’daki basın toplantısında, ‘Hava savunmanız vardır ve çok sayıda saldırı gelir, çoğunu engellersiniz. Ama bazen, ne yazık ki bizim ‘su tabancası’ dediğimiz bir mühimmat savunmadan sızabilir. Bu olayda da tahkim edilmiş bir taktik operasyon merkezini vurdu. Bunlar güçlü silahlar’ dedi.

