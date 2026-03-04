https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/konustugu-kisiyi-almanya-basbakaninin-danismani-sanan-pehleviden-skandal-soz-avrupa-irana-karsi-1104001600.html

Konuştuğu kişiyi Almanya Başbakanı'nın danışmanı sanan Pehlevi'den skandal söz: Avrupa İran’a karşı Haçlı Seferi yapmalı

İran’ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Rus komedyen ikili Vovan ve Lexus’un telefon şakasına hedef oldu. Kendilerini Almanya... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Rıza Pehlevi, Vovan ve Lexus telefon şakası, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran muhalefeti, ve siyasi prank görüşmesi başlıklarıyla gündeme gelen olayda dikkat çekici bir telefon görüşmesi ortaya çıktı.Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Rusya’da siyasi figürlere yaptıkları telefon şakalarıyla tanınan Vovan ve Lexus adlı komedyen ikilinin son hedefi oldu.Komedyenler, Pehlevi ile iletişime geçerek kendilerini “Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in danışmanları” olarak tanıttı. Görüşme sırasında Pehlevi’nin bu kimliği gerçek sanarak konuşmaya devam ettiği iddia edildi.Hitler benzetmesine rağmen şakayı fark etmediGörüşmenin dikkat çeken detaylarından biri ise komedyenlerin kullandığı sıra dışı giriş oldu.İddiaya göre komedyenlerden biri, saç ve bıyık stilini Adolf Hitler’e benzeterek konuşmaya başladı ve şu ifadeleri kullandı:Bu açık göndermeye rağmen Pehlevi’nin görüşmenin bir telefon şakası olduğunu fark etmediği ileri sürüldü.'Avrupa İran’a karşı Haçlı Seferi yapmalı'Görüşmede komedyenler, Pehlevi’ye Almanya’nın İran’a karşı askeri harekâta hazırlandığı yönünde bir senaryo sundu.Pehlevi’nin ise bu iddiayı gerçek sanarak yanıt verdiği ve Avrupa’nın İran’a karşı daha sert bir tutum alması gerektiğini savunduğu öne sürüldü.Görüşmede Pehlevi’nin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

