İran: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladık
İran: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladık
dünya
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
fars haber ajansı
deniz kuvvetleri
donald trump
i̇ran devrim muhafızları
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
İran: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladık

01:21 04.03.2026
© Fotoğraf : Tasnim Haber Ajansıİran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu açıkladı. Bölgede petrol, ticari ve balıkçı gemilerinin hareketi imkansız hale geldi.
Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammad Ekberzade, boğazın şu anda tamamen İran'ın kontrolü altında olduğunu belirtti.
Şu anda Hürmüz Boğazı, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında. Bölgede petrol, ticari ve balıkçı gemilerinin geçişinin artık mümkün değil.
Ekberzade ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda 10'dan fazla petrol tankerinin imha edildiğini öne sürdü.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini açıklamıştı. Trump, ayrıca Basra Körfezi'ndeki tüm deniz ticaretinin uygun fiyatlarla sigortalanması talimatını verdiğini belirtmişti.
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgede sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz'
Dün, 14:46
