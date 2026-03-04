https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iran-hurmuz-bogazinda-tam-kontrol-sagladik-1103979042.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladık
Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammad Ekberzade, boğazın şu anda tamamen İran'ın kontrolü altında olduğunu belirtti.Ekberzade ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda 10'dan fazla petrol tankerinin imha edildiğini öne sürdü.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik edeceğini açıklamıştı. Trump, ayrıca Basra Körfezi'ndeki tüm deniz ticaretinin uygun fiyatlarla sigortalanması talimatını verdiğini belirtmişti.
