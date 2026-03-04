https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ic-bolgelerde-kar-kuzeyde-kuvvetli-yagis-ve-guneyde-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-bugun-hava-nasil-1103980693.html

İç bölgelerde kar, kuzeyde kuvvetli yağış ve güneyde şiddetli rüzgar etkili olacak: Bugün hava nasıl?

İç bölgelerde kar, kuzeyde kuvvetli yağış ve güneyde şiddetli rüzgar etkili olacak: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji’ye göre 4 Mart’ta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu’da yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar bekleniyor. İç ve doğuda sıcaklık 2-4 derece düşecek. Doğu... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart hava durumu tahminlerine göre Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraEdirne – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.Kırklareli – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.Kocaeli – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EgeAfyonkarahisar – 10°C: Parçalı ve az bulutlu.Denizli – 16°C: Parçalı ve az bulutlu.İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu.Manisa – 16°C: Parçalı ve az bulutlu.İç kesimlerde sabah ve gece buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.AkdenizAdana – 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.Antalya – 23°C: Parçalı bulutlu.Hatay – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Mersin – 19°C: Parçalı bulutlu.İç kesimlerde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40–60 km/sa) esmesi bekleniyor.İç AnadoluAnkara – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu.Eskişehir – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.Kayseri – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar.Konya – 9°C: Parçalı bulutlu.Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir. Güney kesimlerde rüzgar kuvvetli.Batı KaradenizBolu – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.Düzce – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.Kastamonu – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.Zonguldak – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı.Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.Orta ve Doğu KaradenizAmasya – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.Samsun – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.Tokat – 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar.Trabzon – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve çığ riski bulunuyor.Doğu AnadoluErzurum – 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.Kars – 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.Malatya – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur.Van – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar.Bölgede karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Buzlanma, don ve yer yer sis görülebilir. Yüksek kesimlerde çığ riski var.Güneydoğu AnadoluDiyarbakır – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Gaziantep – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.Siirt – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.Şanlıurfa – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.Gaziantep ve Kilis dışında bölgede yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı illerde kuvvetli yağış ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar görülebilir.

