İran'ın Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri kaynaklarına göre, İran Büyükelçisi, 'Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, İran'dan bölgeye atıldığı belirtilen misilleme mühimmatıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre, elçiye 'yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi.NATO sistemlerinin ‘önleyici mühimmatı’ düşmüştüMilli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
18:15 04.03.2026 (güncellendi: 18:56 04.03.2026)
Dışişleri kaynaklarına göre, İran Büyükelçisi, 'Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi.
İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, İran'dan bölgeye atıldığı belirtilen misilleme mühimmatıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre, elçiye 'yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi.
NATO sistemlerinin ‘önleyici mühimmatı’ düşmüştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.