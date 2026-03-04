https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iranin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1104009429.html

İran'ın Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri kaynaklarına göre, İran Büyükelçisi, 'Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, İran'dan bölgeye atıldığı belirtilen misilleme mühimmatıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre, elçiye 'yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler' iletildi.NATO sistemlerinin ‘önleyici mühimmatı’ düşmüştüMilli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

