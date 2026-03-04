https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iran-ruhani-lideri-secmeye-cok-yakiniz--1103990881.html

İran: 'Ruhani lideri seçmeye çok yakınız'

İran: 'Ruhani lideri seçmeye çok yakınız'

Sputnik Türkiye

İran’da Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü sonrası başlayan liderlik sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Uzmanlar Konseyi üyeleri, ülkenin yeni Ruhani Lideri... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T13:00+0300

2026-03-04T13:00+0300

2026-03-04T13:21+0300

ortadoğu

mesud pezeşkiyan

ayetullah ali hamaney

i̇srail

i̇ran

abd

irna

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103991872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc10c5e55c12e9d893a2b673cd669340.jpg

İran’da Yüksek Liderlik, Uzmanlar Konseyi, Ali Hamaney, Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları ve İran liderlik krizi başlıklarıyla gündeme gelen süreçte önemli bir aşamaya gelindi. İran’da ülkenin en üst siyasi ve dini makamı olan Yüksek Liderlik görevi için potansiyel adayların belirlendiği açıklandı.'Ruhani Lideri seçmeye çok yakınız'İran’da cuma namazlarını yöneten isimlerden biri olan ve aynı zamanda Uzmanlar Konseyi üyesi olan Ahmed Hattami, yeni liderin seçimi için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.Mehr Haber Ajansı’na konuşan Hattami, “Liderlik seçenekleri belirlendi, ruhani bir lider seçmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı. Hattami devlet televizyonunda şunları kaydetti:Uzmanlar Konseyi kararı bekleniyorİran’da Ruhani Lider’i seçme yetkisi, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Konseyi’ne ait bulunuyor. Konsey, ülkenin en üst dini ve siyasi otoritesini belirlemekle görevli.Konseyin bir diğer üyesi olan Ayetullah Mücteba Hüseyin Hamaney, daha önce devlet ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yeni liderin seçimi için henüz net bir takvim belirlenmediğini söylemişti. Bu açıklama, İran’da liderlik sürecinin henüz tamamlanmadığını ancak hazırlıkların hızlandığını ortaya koyuyor.Hamaney’in ölümü sonrası geçici yönetim kurulduİran’daki liderlik süreci, Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi sonrasında başladı. İran yönetimi, Hamaney’in ölümünün ardından 40 günlük ulusal yas ilan etti.Yeni bir Ruhani Lider seçilene kadar ülkenin yönetimi, 1 Mart'ta geçici bir liderlik konseyine devredildi. Bu konsey şu isimlerden oluşuyor:Geçici yönetim, Uzmanlar Konseyi yeni lideri belirleyene kadar devlet işlerini yürütmekle görevlendirildi.ABD-İsrail saldırıları sonrası bölgesel kriz derinleştiİran’daki liderlik süreci, aynı zamanda bölgede hızla tırmanan askeri gerilimle paralel ilerliyor. ABD ve İsrail, Cumartesi günü başta Tahran olmak üzere İran’daki birçok hedefe saldırılar düzenledi.İranlı yetkililer, saldırılarda büyük yıkım ve sivil kayıplar yaşandığını bildirdi. Tahran yönetimi ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.Böylece İran-ABD-İsrail gerilimi, yalnızca askeri değil aynı zamanda İran’daki liderlik süreci üzerinden de bölgesel dengeleri etkileyen kritik bir aşamaya girmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/yunan-savas-gemileri-guney-kibris-aciklarinda-konuslandi-hava-sahasi-kapatildi-1103990568.html

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, i̇srail, i̇ran, abd, irna