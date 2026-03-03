https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/bakan-uraloglundan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-bolgede-sahibi-turk-olan-16-gemiyi-yakindan-izliyoruz-1103967650.html
Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgede sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz'
Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, "Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
2026
Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, "Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
16 gemi yakından takip ediliyor
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bölge hâlihazırda yüksek risk taşıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir hâlinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3’e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli. Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."