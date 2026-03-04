Türkiye
Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Yetkililer, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik kesintisi yaşanırken, büyük ölçekli arızanın nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.Elektrik Bakanlığı, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Kesintiler, güvenlik endişeleri nedeniyle önemli bir gaz sahasındaki operasyonların durdurulmasının ardından yarı özerk Kürt bölgesini de etkiledi.
20:48 04.03.2026
© AAIrak'ta elektrik kesintisi
Irak'ta elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Yetkililer, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalıştığını belirtti.
Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik kesintisi yaşanırken, büyük ölçekli arızanın nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Elektrik Bakanlığı, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Kesintiler, güvenlik endişeleri nedeniyle önemli bir gaz sahasındaki operasyonların durdurulmasının ardından yarı özerk Kürt bölgesini de etkiledi.
