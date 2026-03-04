https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/irakta-elektrik-sistemi-coktu-ulke-karanliga-gomuldu-1104013567.html

Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü

Irak'ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü

Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Yetkililer, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden...

Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik kesintisi yaşanırken, büyük ölçekli arızanın nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.Elektrik Bakanlığı, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Kesintiler, güvenlik endişeleri nedeniyle önemli bir gaz sahasındaki operasyonların durdurulmasının ardından yarı özerk Kürt bölgesini de etkiledi.

