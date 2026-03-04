https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/irakta-elektrik-sistemi-coktu-ulke-karanliga-gomuldu-1104013567.html
Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Sputnik Türkiye
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Yetkililer, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T20:48+0300
2026-03-04T20:48+0300
2026-03-04T20:48+0300
dünya
irak
elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
elektrik zammı
elektrik santrali
elektrik kesintisi
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104013396_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_27a0ef5c28eca5f19437ea9287f4663f.jpg
Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik kesintisi yaşanırken, büyük ölçekli arızanın nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.Elektrik Bakanlığı, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Kesintiler, güvenlik endişeleri nedeniyle önemli bir gaz sahasındaki operasyonların durdurulmasının ardından yarı özerk Kürt bölgesini de etkiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/catismalarin-5-gunu-korfezde-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ediyor-bolgedeki-pek-cok-noktada-1103979838.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104013396_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_235cd509812cc7a0ce6c12ae1670f1e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irak, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, savaş
irak, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, savaş
Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Yetkililer, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalıştığını belirtti.
Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik kesintisi yaşanırken, büyük ölçekli arızanın nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Elektrik Bakanlığı, santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Kesintiler, güvenlik endişeleri nedeniyle önemli bir gaz sahasındaki operasyonların durdurulmasının ardından yarı özerk Kürt bölgesini de etkiledi.