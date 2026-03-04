https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/icisleri-bakan-ciftci-sinirlarimizda-kapilarimizda-olaganustu-bir-hareketlilik-yok-1104005490.html
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T17:37+0300
2026-03-04T17:37+0300
2026-03-04T17:43+0300
türki̇ye
türkiye
mustafa çiftçi
sinan burhan
sınır
sınır kapısı
sınır dışı
sınır ihlali
i̇ran
i̇ran nükleer görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103560045_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_9cf96f444b4da8bfc576d2da25b66eb1.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarını kabul ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, ''5 tane sınır kapımız var o bölgede. Girişle çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bm-sorusturma-heyeti-israil-ve-abdnin-iran-saldirilari-bm-sartina-aykiri-1103997862.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103560045_106:0:1922:1362_1920x0_80_0_0_61ae15e63fd8d9dce8e0275aaef8fc95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mustafa çiftçi, sinan burhan, sınır, sınır kapısı, sınır dışı, sınır ihlali, i̇ran, i̇ran nükleer görüşmeleri, savaş, savaş gemisi, savaş uçağı
türkiye, mustafa çiftçi, sinan burhan, sınır, sınır kapısı, sınır dışı, sınır ihlali, i̇ran, i̇ran nükleer görüşmeleri, savaş, savaş gemisi, savaş uçağı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok
17:37 04.03.2026 (güncellendi: 17:43 04.03.2026)
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgede olağanüstü bir durum bulunmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarını kabul ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, ''5 tane sınır kapımız var o bölgede. Girişle çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok" dedi.