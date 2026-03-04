Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarını kabul ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, ''5 tane sınır kapımız var o bölgede. Girişle çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok" dedi.
17:37 04.03.2026 (güncellendi: 17:43 04.03.2026)
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgede olağanüstü bir durum bulunmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarını kabul ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye-İran sınırında hareketlilik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, ''5 tane sınır kapımız var o bölgede. Girişle çıkışlar birbirini dengeliyor. Olağanüstü bir artış yok. Valilerimiz durumu takip ediyor. Stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yok" dedi.
