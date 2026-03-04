Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bm-sorusturma-heyeti-israil-ve-abdnin-iran-saldirilari-bm-sartina-aykiri-1103997862.html
BM Soruşturma Heyeti: İsrail ve ABD’nin İran saldırıları 'BM şartına aykırı'
BM Soruşturma Heyeti: İsrail ve ABD’nin İran saldırıları 'BM şartına aykırı'
Sputnik Türkiye
Bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturma heyeti, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını 'BM Şartı’na açıkça aykırı' olarak nitelendirerek sert... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T14:58+0300
2026-03-04T14:58+0300
dünya
abd
haberler
i̇srail
i̇ran
abd
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103886328_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_b57cef4d6167f0be8e66b65cf9def53c.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan bağımsız soruşturma heyeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı.Heyetin raporunda, İran’a karşı gerçekleştirilen askeri saldırıların BM Şartı’na aykırı olduğu vurgulanarak söz konusu operasyonlar “şiddetle kınandı.”Raporda, saldırıların uluslararası hukukun temel ilkeleri ve devletlerin egemenlik hakları açısından ciddi sorunlar doğurduğu ifade edildi.'Uluslararası hukuk i̇hlal edildi'BM soruşturma heyeti, saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sistemi açısından tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulundu.Raporda, özellikle BM Şartı’nın güç kullanımıyla ilgili hükümlerinin ihlal edildiği değerlendirmesi yer aldı.BM Şartı, devletlerin başka bir ülkeye karşı askeri güç kullanmasını yalnızca meşru müdafaa veya BM Güvenlik Konseyi’nin açık yetkilendirmesi durumunda mümkün kılıyor.Heyete göre İran’a yönelik saldırılar, bu çerçevede uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğuruyor.Ortadoğu’daki gerilim küresel tartışmaya dönüşüyorBM raporu, ABD–İsrail–İran gerilimi ve Orta Doğu’daki askeri tırmanışın uluslararası platformlarda daha geniş bir tartışmaya dönüşmesine yol açtı.Uzmanlar, BM’den gelen bu tür sert değerlendirmelerin küresel diplomasi ve uluslararası hukuk tartışmalarında önemli bir referans noktası olabileceğini belirtiyor.Söz konusu açıklama aynı zamanda Orta Doğu’daki çatışmaların uluslararası hukuk boyutunun daha yoğun şekilde gündeme geleceğinin işareti olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103886328_139:0:2358:1664_1920x0_80_0_0_7ac85a08c1bbd30644702b8ebb060220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, i̇srail, i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, haberler, i̇srail, i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

BM Soruşturma Heyeti: İsrail ve ABD’nin İran saldırıları 'BM şartına aykırı'

14:58 04.03.2026
© Sputnik / Feride Akairan abd israil
iran abd israil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© Sputnik / Feride Aka
Abone ol
Bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturma heyeti, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını 'BM Şartı’na açıkça aykırı' olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı. Rapor, saldırıların uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine zarar verdiğini vurgulayarak küresel düzeyde yeni bir diplomatik tartışmayı tetikledi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan bağımsız soruşturma heyeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı.
Heyetin raporunda, İran’a karşı gerçekleştirilen askeri saldırıların BM Şartı’na aykırı olduğu vurgulanarak söz konusu operasyonlar “şiddetle kınandı.”
Raporda, saldırıların uluslararası hukukun temel ilkeleri ve devletlerin egemenlik hakları açısından ciddi sorunlar doğurduğu ifade edildi.

'Uluslararası hukuk i̇hlal edildi'

BM soruşturma heyeti, saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sistemi açısından tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Raporda, özellikle BM Şartı’nın güç kullanımıyla ilgili hükümlerinin ihlal edildiği değerlendirmesi yer aldı.
BM Şartı, devletlerin başka bir ülkeye karşı askeri güç kullanmasını yalnızca meşru müdafaa veya BM Güvenlik Konseyi’nin açık yetkilendirmesi durumunda mümkün kılıyor.
Heyete göre İran’a yönelik saldırılar, bu çerçevede uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğuruyor.

Ortadoğu’daki gerilim küresel tartışmaya dönüşüyor

BM raporu, ABD–İsrail–İran gerilimi ve Orta Doğu’daki askeri tırmanışın uluslararası platformlarda daha geniş bir tartışmaya dönüşmesine yol açtı.
Uzmanlar, BM’den gelen bu tür sert değerlendirmelerin küresel diplomasi ve uluslararası hukuk tartışmalarında önemli bir referans noktası olabileceğini belirtiyor.
Söz konusu açıklama aynı zamanda Orta Doğu’daki çatışmaların uluslararası hukuk boyutunun daha yoğun şekilde gündeme geleceğinin işareti olarak görülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi
14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала