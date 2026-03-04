https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bm-sorusturma-heyeti-israil-ve-abdnin-iran-saldirilari-bm-sartina-aykiri-1103997862.html

BM Soruşturma Heyeti: İsrail ve ABD’nin İran saldırıları 'BM şartına aykırı'

BM Soruşturma Heyeti: İsrail ve ABD’nin İran saldırıları 'BM şartına aykırı'

Sputnik Türkiye

Bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturma heyeti, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını 'BM Şartı’na açıkça aykırı' olarak nitelendirerek sert... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T14:58+0300

2026-03-04T14:58+0300

2026-03-04T14:58+0300

dünya

abd

haberler

i̇srail

i̇ran

abd

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103886328_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_b57cef4d6167f0be8e66b65cf9def53c.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan bağımsız soruşturma heyeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı.Heyetin raporunda, İran’a karşı gerçekleştirilen askeri saldırıların BM Şartı’na aykırı olduğu vurgulanarak söz konusu operasyonlar “şiddetle kınandı.”Raporda, saldırıların uluslararası hukukun temel ilkeleri ve devletlerin egemenlik hakları açısından ciddi sorunlar doğurduğu ifade edildi.'Uluslararası hukuk i̇hlal edildi'BM soruşturma heyeti, saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sistemi açısından tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulundu.Raporda, özellikle BM Şartı’nın güç kullanımıyla ilgili hükümlerinin ihlal edildiği değerlendirmesi yer aldı.BM Şartı, devletlerin başka bir ülkeye karşı askeri güç kullanmasını yalnızca meşru müdafaa veya BM Güvenlik Konseyi’nin açık yetkilendirmesi durumunda mümkün kılıyor.Heyete göre İran’a yönelik saldırılar, bu çerçevede uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğuruyor.Ortadoğu’daki gerilim küresel tartışmaya dönüşüyorBM raporu, ABD–İsrail–İran gerilimi ve Orta Doğu’daki askeri tırmanışın uluslararası platformlarda daha geniş bir tartışmaya dönüşmesine yol açtı.Uzmanlar, BM’den gelen bu tür sert değerlendirmelerin küresel diplomasi ve uluslararası hukuk tartışmalarında önemli bir referans noktası olabileceğini belirtiyor.Söz konusu açıklama aynı zamanda Orta Doğu’daki çatışmaların uluslararası hukuk boyutunun daha yoğun şekilde gündeme geleceğinin işareti olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, i̇srail, i̇ran, abd, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi