Usta sanatçı Melek Baykal'dan 'tokat' iddiasına yanıt: Dava açıyor





Akasya Durağı isimli dizinin setinde genç oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e 'tokat attığı' iddialarıyla ilgili harekete geçen ünlü oyuncu Melek Baykal, bu iddiayı ortaya atan Ateş Fatih Uçan'a tazminat davası açtı. Baykal iddialarla ilgili 'açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir' dedi. İddianın merkezindeki isim olan Zeynep Dörtkardeşler de "Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam" diyerek Baykal'a destek verdi. Diziyi sevmedim dedi ortalık karıştıOyuncu Baykal, geçtiğimiz günlerde 'Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin ardından dizide Ali Kemal isimli karakteri canlandıran Ateş Fatih Uçan, Baykal'ı sert bir dille eleştirmişti. Uçan daha sonra ise Melek Baykal'ın dizide kızını canlandıran genç oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia etti. Bu iddialar üzerine Baykal avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı ve kendisine iftira atıldığını söyleyerek manevi tazminat davası başta olmak üzere bütün hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığını belirtti. Açıkta iftira ve kişilik haklarına saldırı Baykal menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada da, "Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır .Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur. Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz" denildi. İddiaların merkezindeki isimden destek Tokat atıldığı iddia edilen Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medyasından yaptığı açıklamada Melek Baykal'ın yanında olduğunu söyledi. Dörtkardeşler yaptığı açıklamada, "16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

