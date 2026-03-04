https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hastane-bahcesinde-yuksek-sesle-muzik-dinledi-hem-ceza-kesildi-hem-de-trafikten-men-edildi-1103992624.html

Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi

Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi

Sputnik Türkiye

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye 24 bin lira para cezası kesildi. İnegöl Devlet Hastanesi... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T13:35+0300

2026-03-04T13:35+0300

2026-03-04T13:35+0300

türki̇ye

hastane

para

ceza

ses

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103992687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1553f76c9eab97b933d1db4275f829fc.jpg

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.24 bin lira para cezası kesildiPolis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.Araç 30 gün trafikten men edildiUygulanan işlemler kapsamında otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.Ceza yazılmasına tepki gösterdiOtomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın" diyerek tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/tapu-islemlerinde-yeni-donem-avukat-zorunlulugu-geliyor-1103988120.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, para, ceza, ses