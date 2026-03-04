https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hastane-bahcesinde-yuksek-sesle-muzik-dinledi-hem-ceza-kesildi-hem-de-trafikten-men-edildi-1103992624.html
Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.
24 bin lira para cezası kesildi
Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.
Araç 30 gün trafikten men edildi
Uygulanan işlemler kapsamında otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Ceza yazılmasına tepki gösterdi
Otomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın" diyerek tepki gösterdi.