Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hastane-bahcesinde-yuksek-sesle-muzik-dinledi-hem-ceza-kesildi-hem-de-trafikten-men-edildi-1103992624.html
Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi
Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye 24 bin lira para cezası kesildi. İnegöl Devlet Hastanesi... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T13:35+0300
2026-03-04T13:35+0300
türki̇ye
hastane
para
ceza
ses
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103992687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1553f76c9eab97b933d1db4275f829fc.jpg
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.24 bin lira para cezası kesildiPolis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.Araç 30 gün trafikten men edildiUygulanan işlemler kapsamında otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.Ceza yazılmasına tepki gösterdiOtomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın" diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/tapu-islemlerinde-yeni-donem-avukat-zorunlulugu-geliyor-1103988120.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103992687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38b6b732570a84e5bd44c75244bc4d1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hastane, para, ceza, ses
hastane, para, ceza, ses

Hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinledi: Hem ceza kesildi hem de trafikten men edildi

13:35 04.03.2026
© AA / Kadir İnciBursa’da hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza
Bursa’da hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Kadir İnci
Abone ol
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye 24 bin lira para cezası kesildi. İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki araçtan gelen müzik sesi üzerine polis harekete geçti. Sürücünün aracı 30 gün trafikten men edildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.

24 bin lira para cezası kesildi

Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç 30 gün trafikten men edildi

Uygulanan işlemler kapsamında otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Ceza yazılmasına tepki gösterdi

Otomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın" diyerek tepki gösterdi.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Avukat zorunluluğu geliyor
11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала