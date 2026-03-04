https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/gaziantep-fk-fenerbahce-maci-stattaki-isiklandirma-sorunu-nedeniyle-baslayamadi-1104014153.html
Gaziantep FK-Fenerbahçe arasında 20.30'da başlaması gereken maç stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle başlayamadı. Maçın saat 21.30'da başlayacağı açıklandı. 04.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle başlayamadı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.Statta karşılaşmanın gecikmeli olarak başlayacağı anons edildi.Stadyum ışıklarındaki sorunun giderilmesinin ardından takımlar yeniden ısınmaya çıktı.
21:20 04.03.2026 (güncellendi: 21:27 04.03.2026)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle başlayamadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.
Statta karşılaşmanın gecikmeli olarak başlayacağı anons edildi.
Stadyum ışıklarındaki sorunun giderilmesinin ardından takımlar yeniden ısınmaya çıktı.