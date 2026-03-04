https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/filozof-atakan-geri-dondu-6-yil-sonra-merhaba-1103986434.html
Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'
Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'
11:08 04.03.2026 (güncellendi: 11:12 04.03.2026)
10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, yeniden gündem oldu.
Türkiye onu Filozof Atakan olarak tanımıştı
Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.
Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.
Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu. Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı. Bakanlık, 2020 yılında, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.
Atakan, son olarak bir video çekerek, geri döndüğünü söyledi. Atakan, “Merhaba değerli arkadaşlar 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım yapacağım” açıklamasını yaptı.