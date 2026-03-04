https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/filozof-atakan-geri-dondu-6-yil-sonra-merhaba-1103986434.html

Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'

Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'

Sputnik Türkiye

2020 yılında yaptığı açıklamaların ardından "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar, 6 yıl sonra geri döndüğünü açıkladı. Atakan, sosyal medya... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T11:08+0300

2026-03-04T11:08+0300

2026-03-04T11:12+0300

yaşam

atakan kayalar

çocuk

genç

yunan filozofu

felsefe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103986805_0:84:709:482_1920x0_80_0_0_5c3061606618b733e8e0241dbda33a9c.png

10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, yeniden gündem oldu.Türkiye onu Filozof Atakan olarak tanımıştıKüçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu. Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı. Bakanlık, 2020 yılında, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.'6 yıl sonra döndüm'Atakan, son olarak bir video çekerek, geri döndüğünü söyledi. Atakan, “Merhaba değerli arkadaşlar 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım yapacağım” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200226/10-yasindaki-atakana-yonelik-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alinan-kisi-adli-kontrolle-serbest-1041484803.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filozof atakan geri döndü, filozof atakan, atakan kayalar