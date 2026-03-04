Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/filozof-atakan-geri-dondu-6-yil-sonra-merhaba-1103986434.html
Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'
Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'
Sputnik Türkiye
2020 yılında yaptığı açıklamaların ardından "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar, 6 yıl sonra geri döndüğünü açıkladı. Atakan, sosyal medya... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T11:08+0300
2026-03-04T11:12+0300
yaşam
atakan kayalar
çocuk
genç
yunan filozofu
felsefe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103986805_0:84:709:482_1920x0_80_0_0_5c3061606618b733e8e0241dbda33a9c.png
10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, yeniden gündem oldu.Türkiye onu Filozof Atakan olarak tanımıştıKüçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu. Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı. Bakanlık, 2020 yılında, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.'6 yıl sonra döndüm'Atakan, son olarak bir video çekerek, geri döndüğünü söyledi. Atakan, “Merhaba değerli arkadaşlar 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım yapacağım” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200226/10-yasindaki-atakana-yonelik-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alinan-kisi-adli-kontrolle-serbest-1041484803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103986805_0:18:709:549_1920x0_80_0_0_37f9f88dc24eee5a21f0826af12b729b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filozof atakan geri döndü, filozof atakan, atakan kayalar
filozof atakan geri döndü, filozof atakan, atakan kayalar

Filozof Atakan geri döndü: '6 yıl sonra merhaba'

11:08 04.03.2026 (güncellendi: 11:12 04.03.2026)
© Fotoğraf : sosyal medyaFilozof Atakan
Filozof Atakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
Abone ol
2020 yılında yaptığı açıklamaların ardından "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar, 6 yıl sonra geri döndüğünü açıkladı. Atakan, sosyal medya paylaşımlarına başlayacak.
10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, yeniden gündem oldu.

Türkiye onu Filozof Atakan olarak tanımıştı

Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.
Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.
Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu. Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı. Bakanlık, 2020 yılında, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.

'6 yıl sonra döndüm'

Atakan, son olarak bir video çekerek, geri döndüğünü söyledi. Atakan, “Merhaba değerli arkadaşlar 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım yapacağım” açıklamasını yaptı.
Atakan Kayalar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2020
DÜNYA
10 yaşındaki Atakan'a yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi adli kontrolle serbest
26 Şubat 2020, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала