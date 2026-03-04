https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/fenerbahcede-sakatliklar-suruyor-domenico-tedesco-da-yok-tedavisi-suruyor-gaziantep-macinda-1103989284.html
Fenerbahçe'de sakatlıklar sürüyor, Domenico Tedesco da yok: Tedavisi sürüyor, Gaziantep maçında olmayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Tedesco, Gaziantep FK deplasmanında yer alamayacak.Tedesco hasta mı?Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon sebebiyle tedavi sürecinin devam ettiği, Tedesco'nun hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor müsabakasında takımın başında olmasının planlandığı belirtildi.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde takımın başında Zeki Murat Göle olacak.Domenico Tedesco, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle geçen hafta Hesap.com Antalyaspor ile oynanan lig maçında takımını yalnız bırakmıştı.Fenerbahçe'deki sakatlıklarFenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurmuştu.Kasımpaşa maçında da Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca sakatlık yaşamıştı.
