Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.Semedo ne kadar süre oynamayacak?Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Semedo'nun MR sonucu açıklandı, kaç hafta yok?
14:49 02.03.2026 (güncellendi: 14:51 02.03.2026)
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Semedo ne kadar süre oynamayacak?
Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.