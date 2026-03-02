https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/fenerbahcede-bir-sakatlik-daha-semedonun-mr-sonucu-aciklandi-kac-hafta-yok-1103939675.html

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Semedo'nun MR sonucu açıklandı, kaç hafta yok?

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Semedo'nun MR sonucu açıklandı, kaç hafta yok?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T14:49+0300

2026-03-02T14:49+0300

2026-03-02T14:51+0300

spor

fenerbahçe

nelson semedo

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103939518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efba6abdf40d985d6794729f262fd2ad.jpg

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.Semedo ne kadar süre oynamayacak?Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fenerbahce-4-futbolcusunun-sakatligiyla-ilgili-aciklama-yapti-1103761872.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe sakatlık, semedo sakatlık, semedo