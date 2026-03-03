https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatma-nur-ogretmeni-oldurmustu-supheli-ogrenci-tutuklandi-1103973781.html

Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı

Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı

Sputnik Türkiye

Çekmeköy’de öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmenle bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T18:54+0300

2026-03-03T18:54+0300

2026-03-03T19:05+0300

türki̇ye

fatma nur çelik

bıçak

bıçaklı kavga

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

bıçaklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmüştü.Gözaltına alınan F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan aynı olayda bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/okulda-ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-ogretmene-veda--1103967156.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatma nur çelik, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama