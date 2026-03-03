Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatma-nur-ogretmeni-oldurmustu-supheli-ogrenci-tutuklandi-1103973781.html
Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı
Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çekmeköy’de öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmenle bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T18:54+0300
2026-03-03T19:05+0300
türki̇ye
fatma nur çelik
bıçak
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
bıçaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmüştü.Gözaltına alınan F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan aynı olayda bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/okulda-ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-ogretmene-veda--1103967156.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatma nur çelik, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama
fatma nur çelik, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama

Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı

18:54 03.03.2026 (güncellendi: 19:05 03.03.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AA
Abone ol
Çekmeköy’de öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmenle bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı.
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan aynı olayda bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
TÜRKİYE
Okulda öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur öğretmene veda
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала