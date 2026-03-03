https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatma-nur-ogretmeni-oldurmustu-supheli-ogrenci-tutuklandi-1103973781.html
Fatma Nur öğretmeni öldürmüştü: Şüpheli öğrenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çekmeköy’de öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmenle bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T18:54+0300
2026-03-03T18:54+0300
2026-03-03T19:05+0300
türki̇ye
fatma nur çelik
bıçak
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
bıçaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmüştü.Gözaltına alınan F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan aynı olayda bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/okulda-ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-ogretmene-veda--1103967156.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
fatma nur çelik, bıçak, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklama
18:54 03.03.2026 (güncellendi: 19:05 03.03.2026)
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan aynı olayda bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.