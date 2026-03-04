Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/duran-topraklarimizin-ve-hava-sahamizin-savunulmasina-yonelik-gerekli-her-turlu-adim-tereddutsuz-1103997485.html
Duran: Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır
Duran: Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır
Sputnik Türkiye
İran'dan ateşlenip Hatay bölgesinden Türkiye hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine yönelik açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, her türlü... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T14:55+0300
2026-03-04T14:55+0300
türki̇ye
i̇ran
hatay
nato
türkiye
füze
balistik füze
mühimmat
burhanettin duran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086144042_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_1126bf1538386f1ea8704447c70af21a.jpg
İran'dan ateşlenen Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türkiye hava sahasına yönelik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı. Süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip edilmiştirSosyal medya üzerinden açıklama yapan Duran şu ifadeleri kullandı: "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir.Tüm taraflara seslendiTüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html
türki̇ye
i̇ran
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086144042_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_47d4ae35bc7ed13b57dac183358d153f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, hatay, nato, türkiye, füze, balistik füze, mühimmat, burhanettin duran
i̇ran, hatay, nato, türkiye, füze, balistik füze, mühimmat, burhanettin duran

Duran: Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır

14:55 04.03.2026
© AA / Samır JordamovıcDışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Samır Jordamovıc
Abone ol
İran'dan ateşlenip Hatay bölgesinden Türkiye hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine yönelik açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, her türlü adımın tereddütsüz atılacağını söyledi.
İran'dan ateşlenen Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türkiye hava sahasına yönelik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip edilmiştir

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Duran şu ifadeleri kullandı:
"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.
Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir.

Tüm taraflara seslendi

Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir."
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi
14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала