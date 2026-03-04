https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/dunyayi-serinleten-la-nina-zayif-kaldi-yazin-yuksek-sicakliklar-yasanabilir-1103987214.html

Dünyayı serinleten La Nina zayıf kaldı: Yazın yüksek sıcaklıklar yaşanabilir

Dünyayı serinleten La Nina zayıf kaldı: Yazın yüksek sıcaklıklar yaşanabilir

Sputnik Türkiye

İklim uzmanı, dünyada şu an zayıf bir La Nina etkisi gözlemlendiğini ancak temmuz ayı itibarıyla El Nino etkisine girilmesi halinde küresel yüzey... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T11:45+0300

2026-03-04T11:45+0300

2026-03-04T11:45+0300

yaşam

dünya meteoroloji örgütü

el nino

la nina

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098089346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e0702253e214623d45a7812088af1e.jpg

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, son dönemde etkili olan zayıf La Nina hava olayı, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) nötr koşullara ve yılın ilerleyen döneminde ısınmaya yol açabilecek bir El Nino'ya dönüşebilir.El Nino ve La Nina gibi hava olayları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkili olduğu daha geniş bir çerçevede yaşanırken, uzun vadede küresel sıcaklıkları artırıyor, aşırı hava olaylarını güçlendiriyor ve mevsimsel yağış ile sıcaklık düzenlerini etkiliyor.Duyurudaki tahminlere göre, mart-mayıs döneminde ENSO nötr koşulların oluşma olasılığı yüzde 60, nisan-haziran döneminde ise yüzde 70'e yükseldi. Aynı dönem için La Nina olasılığı yaklaşık yüzde 30, El Nino olasılığı ise yaklaşık yüzde 10 ile düşük görülüyor.Öte yandan, mayıs-temmuz döneminde nötr koşulların oluşma olasılığı yüzde 60 iken, El Nino oluşma ihtimali istikrarlı şekilde artarak yaklaşık yüzde 40'a ulaşıyor.Ayrıca yılın bu döneminde yapılan öngörüler, ENSO tahmin becerisini etkileyen "boreal baharı öngörülebilirlik bariyeri" nedeniyle genellikle daha az güvenilirlik taşıyor.Küresel sıcaklıklarda El Nino etkisiDuyuruda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, gelecek aylardaki koşulları takip edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:El Nino'nun en sıcak yıl oluşumundaki rolüBoğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türkeş, iki hava olayının Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarında başlayan değişimle basınç ve akıntı ile rüzgar sistemlerinde farklılıklara yol açtığını söyledi.En son 2023-2024'te etkili olan kuvvetli El Nino nedeniyle küresel sıcaklıklarda yükseliş görüldüğünü hatırlatan Türkeş, 2024'ün El Nino'nun da katkısıyla küresel aletli gözlem kayıtlarındaki hem en sıcak yıl hem de 1,5 derece küresel ısınma eşiğinin aşıldığı ilk yıl olduğunu aktardı.Türkeş, küresel deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerine göre, Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik'te normallerinden yaklaşık 0,5 ila 1-1,5 derece daha soğuk koşulların hakim olduğunun altını çizerek, "Gözlemlere baktığımızda şu anda Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik'te ve Hint Okyanusu'nun bazı bölgelerinde normallerinden görece daha soğuk koşullar var. Bu bir anlamda El Nino sinyali olmaktan ziyade çok kuvvetli olmamakla birlikte şu anda zayıf bir La Nina evresinin Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik'te yaşandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Türkeş, bugünden kuvvetli bir El Nino tahmininin yapılamaması dolayısıyla gelecek aylarda iklimin kendi değişkenliğine ve küresel ısınmaya bağlı olacak ısınma üzerinde ek bir El Nino etkisinin beklenmediğini vurguladı.Şu an nötre yakın bir La Nina etkisi olduğunun altını çizen Türkeş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ic-bolgelerde-kar-kuzeyde-kuvvetli-yagis-ve-guneyde-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-bugun-hava-nasil-1103980693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya meteoroloji örgütü, el nino, la nina