https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/dunku-dususun-ardindan-altin-fiyatlari-yukselise-gecti-fiyatlarda-son-durum-nedir-1103982938.html

Dünkü düşüşün ardından altın fiyatları yükselişe geçti: Fiyatlarda son durum nedir?

Dünkü düşüşün ardından altın fiyatları yükselişe geçti: Fiyatlarda son durum nedir?

Sputnik Türkiye

Doların güçlenmesi, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesi, petrolün sıçrama yapması altın fiyatlarını düşürmüştü. Trump'ın dün yaptığı... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T09:29+0300

2026-03-04T09:29+0300

2026-03-04T09:29+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

yarım altın

çeyrek altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Altın, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip eden yatırımcılar sayesinde, önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek ons ​​başına 5 bin 190 doların üzerine çıktı.Altın fiyatları 4 MartOns altın güne 5 bin 96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 83 dolar, en yüksek de 5 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 158 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 7 bin 202 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 185 lira, en yüksek de 7 bin 341 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 297 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 7 bin 427 liradan, çeyrek altın 12 bin 126 liradan, yarım altın 24 bin 237 liradan, tam altın 48 bin 245 liradan satılıyor.Gümüş sert düşüşün ardından nasıl?Gümüş fiyatları savaş olmasına rağmen sert fiyat hareketiyle düşüş yaşamıştı. Altına benzer nedenlerden dolayı gümüş fiyatları da yükseliş göstermeye başladı.Gümüş, son iki seansta yüzde 12'den fazla değer kaybetmişti. Bu düşüşte, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceği endişeleri ve yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesi nedeniyle doların güçlenmesi etkili olmuştu.Ons gümüş fiyatlarıOns gümüş güne 82,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,86 dolar, en yüksek de 85,51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 84,75 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüşGram gümüş güne 116,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,82 lira, en yüksek de 120,96 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 119,84 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/motorine-beklenen-zam-iptal-edildi-istasyonlarda-uzun-kuyruklar-olusmustu-1103982682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, yarım altın, çeyrek altın, yarım gram altın