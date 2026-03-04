Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/dunku-dususun-ardindan-altin-fiyatlari-yukselise-gecti-fiyatlarda-son-durum-nedir-1103982938.html
Dünkü düşüşün ardından altın fiyatları yükselişe geçti: Fiyatlarda son durum nedir?
Dünkü düşüşün ardından altın fiyatları yükselişe geçti: Fiyatlarda son durum nedir?
Sputnik Türkiye
Doların güçlenmesi, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesi, petrolün sıçrama yapması altın fiyatlarını düşürmüştü. Trump'ın dün yaptığı... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T09:29+0300
2026-03-04T09:29+0300
09:29 04.03.2026
Altın fiyatları
Doların güçlenmesi, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesi, petrolün sıçrama yapması altın fiyatlarını düşürmüştü. Trump'ın dün yaptığı açıklamalarla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın ve gram altın fiyatları 4 Mart gününe nasıl başladı?
Altın, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip eden yatırımcılar sayesinde, önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek ons ​​başına 5 bin 190 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları 4 Mart

Ons altın güne 5 bin 96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 83 dolar, en yüksek de 5 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 158 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 7 bin 202 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 185 lira, en yüksek de 7 bin 341 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 297 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 427 liradan, çeyrek altın 12 bin 126 liradan, yarım altın 24 bin 237 liradan, tam altın 48 bin 245 liradan satılıyor.

Gümüş sert düşüşün ardından nasıl?

Gümüş fiyatları savaş olmasına rağmen sert fiyat hareketiyle düşüş yaşamıştı. Altına benzer nedenlerden dolayı gümüş fiyatları da yükseliş göstermeye başladı.
Gümüş, son iki seansta yüzde 12'den fazla değer kaybetmişti. Bu düşüşte, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceği endişeleri ve yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesi nedeniyle doların güçlenmesi etkili olmuştu.

Ons gümüş fiyatları

Ons gümüş güne 82,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,86 dolar, en yüksek de 85,51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 84,75 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş

Gram gümüş güne 116,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 115,82 lira, en yüksek de 120,96 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 119,84 liradan alıcı buluyor.
