Hamaney'in cenaze programı belli oldu
Hamaney'in cenaze programı belli oldu
ABD ve İsrail'in saldırısında ölen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'daki törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
© AA / Haidar Mohammed AliHamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi
Ayrıntılar geliyor
ABD ve İsrail'in saldırısında ölen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'daki törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.
