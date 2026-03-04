https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubioyla-gorustu-1104015320.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu da değerlendirildi.

