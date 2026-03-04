Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla görüştü

Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi... 04.03.2026
22:46 04.03.2026 (güncellendi: 22:54 04.03.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi; Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu da değerlendirildi.
