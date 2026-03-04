Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubioyla-gorustu-1104015320.html
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu da değerlendirildi.
22:46 04.03.2026 (güncellendi: 22:54 04.03.2026)
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu da değerlendirildi.