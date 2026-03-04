Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/beyaz-saray-ispanya-abd-ordusuyla-is-birligi-yapmayi-kabul-etti-1104014386.html
Beyaz Saray: İspanya, ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul etti
Beyaz Saray: İspanya, ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul etti
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, İspanya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını aldığı günün ardından ABD ordusuyla çalışmayı kabul ettiğini belirtti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T22:02+0300
2026-03-04T22:15+0300
dünya
abd
i̇spanya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
i̇ran
i̇srail
saldırı
savaş
savaş uçağı
savaş gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497533_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_3692dbb6d7d4c66afbf007464f7cf263.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran rejiminin önce saldıracağına dair güçlü bir hissi olduğunu belirttiğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran hava sahası üzerinde birkaç saat içinde tam kontrol sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Leavitt, “İlerleyen saatlerde İran hava sahası üzerinde tam ve eksiksiz hakimiyet kurmayı ve gökyüzünü cesur askerlerimizin, uzun zamandır hedeflenen ve erdemli amaçları gerçekleştirmesi için açmayı bekliyoruz” dedi.Öte yandan Leavitt, İran operasyonuna ilişkin şu aşamada kara birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik bir plan bulunmadığını söyledi.Ayrıca Başkan Trump’ın İspanya'ya yönelik açıklamalarına değinen Leavitt, “Anladığım kadarıyla son birkaç saat içinde ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiler, bu nedenle ABD ordusunun İspanya’daki muhataplarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum. Trump, tüm Avrupa müttefiklerinin bu uzun zamandır beklenen görevde iş birliği yapmasını bekliyor” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd-ordusunda-tartisma-iran-saldirilari-tanrinin-plani-iddialari-gundem-oldu-1103995483.html
i̇spanya
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c0545065e69d73c5595142e48813503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, i̇ran, i̇srail, saldırı, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi
abd, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, i̇ran, i̇srail, saldırı, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi

Beyaz Saray: İspanya, ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul etti

22:02 04.03.2026 (güncellendi: 22:15 04.03.2026)
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Beyaz Saray, İspanya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını aldığı günün ardından ABD ordusuyla çalışmayı kabul ettiğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran rejiminin önce saldıracağına dair güçlü bir hissi olduğunu belirttiğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran hava sahası üzerinde birkaç saat içinde tam kontrol sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Leavitt, “İlerleyen saatlerde İran hava sahası üzerinde tam ve eksiksiz hakimiyet kurmayı ve gökyüzünü cesur askerlerimizin, uzun zamandır hedeflenen ve erdemli amaçları gerçekleştirmesi için açmayı bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Leavitt, İran operasyonuna ilişkin şu aşamada kara birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik bir plan bulunmadığını söyledi.
Ayrıca Başkan Trump’ın İspanya'ya yönelik açıklamalarına değinen Leavitt, “Anladığım kadarıyla son birkaç saat içinde ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiler, bu nedenle ABD ordusunun İspanya’daki muhataplarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum. Trump, tüm Avrupa müttefiklerinin bu uzun zamandır beklenen görevde iş birliği yapmasını bekliyor” şeklinde konuştu.
President Donald Trump in the video address posted on Truth Social - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала