Beyaz Saray: İspanya, ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul etti
Beyaz Saray: İspanya, ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul etti
Beyaz Saray, İspanya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını aldığı günün ardından ABD ordusuyla çalışmayı kabul ettiğini belirtti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran rejiminin önce saldıracağına dair güçlü bir hissi olduğunu belirttiğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran hava sahası üzerinde birkaç saat içinde tam kontrol sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Leavitt, “İlerleyen saatlerde İran hava sahası üzerinde tam ve eksiksiz hakimiyet kurmayı ve gökyüzünü cesur askerlerimizin, uzun zamandır hedeflenen ve erdemli amaçları gerçekleştirmesi için açmayı bekliyoruz” dedi.Öte yandan Leavitt, İran operasyonuna ilişkin şu aşamada kara birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik bir plan bulunmadığını söyledi.Ayrıca Başkan Trump’ın İspanya'ya yönelik açıklamalarına değinen Leavitt, “Anladığım kadarıyla son birkaç saat içinde ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiler, bu nedenle ABD ordusunun İspanya’daki muhataplarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum. Trump, tüm Avrupa müttefiklerinin bu uzun zamandır beklenen görevde iş birliği yapmasını bekliyor” şeklinde konuştu.
