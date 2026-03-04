https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cinden-dunya-duzeni-mesaji-hicbir-ulke-kendi-iradesini-dayatamaz-1103998911.html
Çin’den dünya düzeni mesajı: Hiçbir ülke kendi iradesini dayatamaz
Çin’den dünya düzeni mesajı: Hiçbir ülke kendi iradesini dayatamaz
Sputnik Türkiye
Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lou Çincien, uluslararası ilişkilerde hiçbir ülkenin tek başına hakimiyet kuramayacağını söyledi. Pekin yönetimi, İran’a... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T16:54+0300
2026-03-04T16:54+0300
2026-03-04T16:54+0300
dünya
çin
uluslararası ilişkiler
abd
i̇srail
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102264005_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7bc222acea03a09739c3b3fedf76dddc.jpg
Çin yönetimi, küresel siyasette tek taraflı güç kullanımı ve uluslararası kuralların zayıflaması konularında dikkat çeken bir mesaj verdi. Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lou Çincien, hiçbir ülkenin dünyaya kendi istediğini dayatma hakkı olmadığını söyledi.Yıllık genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lou’un, uluslararası ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı ve çok taraflılık ilkelerinin korunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Lou’un, “Hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakim olmaya ve dünyaya kendi istediğini dayatmaya hakkı yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.Küresel düzen için uyarıLou’un son dönemde uluslararası ortamın önemli bir dönüm noktasından geçtiğini söylediği ifade edildi. Ekonomik küreselleşmenin ciddi sarsıntılar yaşadığı ve bölgesel çatışmaların giderek arttığına dikkat çektiği kaydedildi.Çin’in çözüm olarak barışçıl kalkınma ve kazan-kazan işbirliği anlayışını savunduğu belirtildi.Lou’un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ortaya konulan Küresel Yönetim Girişiminin, egemen eşitlik ve uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını söylediği aktarıldı.İran vurgusuÇinli yetkilinin ayrıca İran’daki gelişmelere de değindiği bildirildi. İran’ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Lou’un, askeri operasyonların durdurulması ve Orta Doğu’da diyalog ile müzakerenin sürdürülmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.BM’ye destek mesajıLou’un, Birleşmiş Milletler’in küresel sistemdeki rolünün korunması gerektiğini söylediği belirtildi.İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler’in uluslararası barış için önemli bir yapı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.Çin’in, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak örgütün otoritesi ve statüsünün korunması için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/cinden-abd-israil-ve-iran-arasindaki-catismaya-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1103962750.html
çin
abd
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102264005_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_26a5402e0d3d7b464ae6bc34d7532651.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, uluslararası ilişkiler, abd, i̇srail, i̇ran
çin, uluslararası ilişkiler, abd, i̇srail, i̇ran
Çin’den dünya düzeni mesajı: Hiçbir ülke kendi iradesini dayatamaz
Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lou Çincien, uluslararası ilişkilerde hiçbir ülkenin tek başına hakimiyet kuramayacağını söyledi. Pekin yönetimi, İran’a yönelik saldırılar sonrası egemenliğe saygı ve çok taraflılık vurgusu yaptı.
Çin yönetimi, küresel siyasette tek taraflı güç kullanımı ve uluslararası kuralların zayıflaması konularında dikkat çeken bir mesaj verdi. Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lou Çincien, hiçbir ülkenin dünyaya kendi istediğini dayatma hakkı olmadığını söyledi.
Yıllık genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lou’un, uluslararası ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı ve çok taraflılık ilkelerinin korunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Lou’un, “Hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakim olmaya ve dünyaya kendi istediğini dayatmaya hakkı yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Lou’un son dönemde uluslararası ortamın önemli bir dönüm noktasından geçtiğini söylediği ifade edildi. Ekonomik küreselleşmenin ciddi sarsıntılar yaşadığı ve bölgesel çatışmaların giderek arttığına dikkat çektiği kaydedildi.
Çin’in çözüm olarak barışçıl kalkınma ve kazan-kazan işbirliği anlayışını savunduğu belirtildi.
Lou’un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ortaya konulan Küresel Yönetim Girişiminin, egemen eşitlik ve uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını söylediği aktarıldı.
Çinli yetkilinin ayrıca İran’daki gelişmelere de değindiği bildirildi. İran’ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
Lou’un, askeri operasyonların durdurulması ve Orta Doğu’da diyalog ile müzakerenin sürdürülmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Lou’un, Birleşmiş Milletler’in küresel sistemdeki rolünün korunması gerektiğini söylediği belirtildi.
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler’in uluslararası barış için önemli bir yapı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Çin’in, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak örgütün otoritesi ve statüsünün korunması için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi.