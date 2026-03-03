https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/cinden-abd-israil-ve-iran-arasindaki-catismaya-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1103962750.html
Çin’den ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya derhal son verilmesi çağrısı
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara bir an önce son verme çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı, barışın sağlanmasında yapıcı rol oynamaya devam... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, 2 Mart Pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:Mao, “Çin'in pozisyonu şu şekildedir. Birincisi, askeri harekat derhal durdurulmalı. İkincisi, en kısa sürede müzakere masasına geri dönülmeli. Üçüncüsü, tek taraflı eylemlere karşı koyulmalı” ifadesini kullandı.Wang Yi’nin, İran'ı egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasında, ayrıca meşru hak ve çıkarlarını korumasında desteklediklerini vurguladığını aktaran Bakanlık Sözcüsü, “Çin, Basra Körfezi ülkelerinin meşru taleplerine saygı duyuyor ve kendi egemenliklerini ve ulusal güvenliklerini sağlamalarında onları destekliyor” diyerek şunu kaydetti:Mao, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde de dahil olmak üzere çeşitli platformlarda, adaleti, barışı yeniden tesis etmeyi ve çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan yapıcı rolünü sürdüreceğini ekledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, 2 Mart Pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin Dışişleri Bakanı Wang ayrıca bu yakınlarda Rusya, Fransa ve Umman dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Çin’in uzlaşma ve savaşı sona erdirme yönündeki aktif çabalardan oluşan duruşunu anlattı. Wang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, ABD ve İran arasındaki müzakere süreci sırasında gerçekleştiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bağımsız bir ülkenin en yüksek liderinin öldürülmesi de kabul edilemez. Bu tür eylemler uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkiler ilkelerini ihlal ediyor.
Mao, “Çin'in pozisyonu şu şekildedir. Birincisi, askeri harekat derhal durdurulmalı. İkincisi, en kısa sürede müzakere masasına geri dönülmeli. Üçüncüsü, tek taraflı eylemlere karşı koyulmalı” ifadesini kullandı.
Wang Yi’nin, İran'ı egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasında, ayrıca meşru hak ve çıkarlarını korumasında desteklediklerini vurguladığını aktaran Bakanlık Sözcüsü, “Çin, Basra Körfezi ülkelerinin meşru taleplerine saygı duyuyor ve kendi egemenliklerini ve ulusal güvenliklerini sağlamalarında onları destekliyor” diyerek şunu kaydetti:
Büyük güçlerin, askeri üstünlüklerine güvenerek diğer ülkelere keyfi olarak saldırma hakları yok. Uluslararası toplum, bu tür eylemleri püskürtmeli ve devletlerarası ilişkilerin temel normlarını korumak için birlikte çalışmalı.
Mao, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde de dahil olmak üzere çeşitli platformlarda, adaleti, barışı yeniden tesis etmeyi ve çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan yapıcı rolünü sürdüreceğini ekledi.