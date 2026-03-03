https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/cinden-abd-israil-ve-iran-arasindaki-catismaya-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1103962750.html

Çin’den ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya derhal son verilmesi çağrısı

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara bir an önce son verme çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı, barışın sağlanmasında yapıcı rol oynamaya devam... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, 2 Mart Pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:Mao, “Çin'in pozisyonu şu şekildedir. Birincisi, askeri harekat derhal durdurulmalı. İkincisi, en kısa sürede müzakere masasına geri dönülmeli. Üçüncüsü, tek taraflı eylemlere karşı koyulmalı” ifadesini kullandı.Wang Yi’nin, İran'ı egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasında, ayrıca meşru hak ve çıkarlarını korumasında desteklediklerini vurguladığını aktaran Bakanlık Sözcüsü, “Çin, Basra Körfezi ülkelerinin meşru taleplerine saygı duyuyor ve kendi egemenliklerini ve ulusal güvenliklerini sağlamalarında onları destekliyor” diyerek şunu kaydetti:Mao, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde de dahil olmak üzere çeşitli platformlarda, adaleti, barışı yeniden tesis etmeyi ve çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan yapıcı rolünü sürdüreceğini ekledi.

