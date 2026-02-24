https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/zehra-kinikin-yargilandigi-davada-yeni-gelisme-anne-de-sikayetini-geri-cekti-1103759455.html
Zehra Kınık'ın yargılandığı davada yeni gelişme: Anne de şikayetini geri çekti
24.02.2026
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Doğan davanın karara bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçesinde istinafa başvurmayacağını belirtirken herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinin de olmadığını kaydetti. Dosyada şikayetçi kimse kalmadı Öte yandan kazada yaralanan Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve maktulün babası Serdal Barlasçeki de daha önce verdikleri dilekçelerle sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Maktulün annesinin de şikayetten vazgeçmesiyle dosyada şikayetçi kimse kalmadı.Ne olmuştu?İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2024'te Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı anlatılmıştı. Kazada Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği belirtilirken, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İlk yargılamada Kınık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk, mahkemeye dilekçe sunarak sanık Demir hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.Anne itiraz etmiştiSanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti. İstinafın bozma kararının ardından mahkeme, 18 Aralık 2025'teki kararında, sanık Demir'e "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezası vermişti. Takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, sanığın ehliyetinin ise 1 yıl alıkonulmasına hükmetmişti.
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Doğan davanın karara bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçesinde istinafa başvurmayacağını belirtirken herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinin de olmadığını kaydetti.
Dosyada şikayetçi kimse kalmadı
Öte yandan kazada yaralanan Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve maktulün babası Serdal Barlasçeki de daha önce verdikleri dilekçelerle sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Maktulün annesinin de şikayetten vazgeçmesiyle dosyada şikayetçi kimse kalmadı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2024'te Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı anlatılmıştı. Kazada Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği belirtilirken, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.
Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İlk yargılamada Kınık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk, mahkemeye dilekçe sunarak sanık Demir hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.
Sanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti. İstinafın bozma kararının ardından mahkeme, 18 Aralık 2025'teki kararında, sanık Demir'e "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezası vermişti. Takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, sanığın ehliyetinin ise 1 yıl alıkonulmasına hükmetmişti.