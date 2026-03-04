https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/chp-genel-baskani-ozel-tanju-ozcani-ziyaret-etti-tastan-su-cikarsa-buradan-da-suc-cikar-1103979235.html
CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'
CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T02:52+0300
2026-03-04T02:52+0300
2026-03-04T02:52+0300
poli̇ti̇ka
tanju özcan
özgür özel
bolu
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009203_0:208:1635:1128_1920x0_80_0_0_aff6372cf2de6b7f6a6c9f430212ba28.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek şöyle konuştu:Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktaran Özel, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-ve-belediye-baskan-yardimcisi-suleyman-can-tutuklandi-1103948914.html
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009203_0:55:1635:1281_1920x0_80_0_0_23b262e084d865f6bbc0c88cbdb724d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tanju özcan, özgür özel, bolu, chp
tanju özcan, özgür özel, bolu, chp
CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'
CHP Genel Başkanı Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.
Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek şöyle konuştu:
Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar.
Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktaran Özel, şunları kaydetti:
Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler. Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik.