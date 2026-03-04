Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/chp-genel-baskani-ozel-tanju-ozcani-ziyaret-etti-tastan-su-cikarsa-buradan-da-suc-cikar-1103979235.html
CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'
CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T02:52+0300
2026-03-04T02:52+0300
poli̇ti̇ka
tanju özcan
özgür özel
bolu
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009203_0:208:1635:1128_1920x0_80_0_0_aff6372cf2de6b7f6a6c9f430212ba28.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek şöyle konuştu:Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktaran Özel, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-ve-belediye-baskan-yardimcisi-suleyman-can-tutuklandi-1103948914.html
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009203_0:55:1635:1281_1920x0_80_0_0_23b262e084d865f6bbc0c88cbdb724d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tanju özcan, özgür özel, bolu, chp
tanju özcan, özgür özel, bolu, chp

CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar'

02:52 04.03.2026
© AA / Cihan DemirciCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Cihan Demirci
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.
Özgür Özel, suçlamaya konu vakıf ile Bolu'daki öğrencilere burs verildiğini belirterek şöyle konuştu:

Bütün Bolu biliyor ki 'Bu vakfa bağış yapın' deniliyor ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde. Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Buradan suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa, buradan da suç çıkar.

Tanju Özcan'ın moralinin çok yüksek olduğunu da aktaran Özel, şunları kaydetti:

Önünde sonunda Tanju çıkar ama başı dik, alnı açık çıkar. O husumetli savcı bile, 'Kendine 1 kuruş para aldın mı?' diye soramıyor. Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabildiğimizi görecekler. Burada büyük bir hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz ama alnımız açık, başımız dik.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
TÜRKİYE
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
2 Mart, 22:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала