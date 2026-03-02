https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-ve-belediye-baskan-yardimcisi-suleyman-can-tutuklandi-1103948914.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Can'ın 'irtikap soruşturması' kapsamında tutuklandığı bildirildi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap operasyonu' düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

