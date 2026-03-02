https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-ve-belediye-baskan-yardimcisi-suleyman-can-tutuklandi-1103948914.html
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Can'ın 'irtikap soruşturması' kapsamında tutuklandığı bildirildi. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T22:57+0300
2026-03-02T22:57+0300
2026-03-02T23:36+0300
türki̇ye
tanju özcan
tutuklama
tutuklanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802135_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fd68bc6eb8ece8bedbb05084417d718c.jpg
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap operasyonu' düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/casperlar-sorusturmasi-8-supheli-tutuklandi-1103948478.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802135_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6403240a108d2957f21212ecf50e3166.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tanju özcan, tutuklama, tutuklanma
tanju özcan, tutuklama, tutuklanma
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
22:57 02.03.2026 (güncellendi: 23:36 02.03.2026)
Bolu Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Can'ın 'irtikap soruşturması' kapsamında tutuklandığı bildirildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap operasyonu' düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.