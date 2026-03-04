https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd-ordusunda-tartisma-iran-saldirilari-tanrinin-plani-iddialari-gundem-oldu-1103995483.html
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
Sputnik Türkiye
ABD ordusunda bazı komutanların, İran saldırılarını 'Tanrı’nın planının parçası' olarak anlattığı iddia edildi. Askerlerin şikayetleri üzerine konu gündeme... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T14:16+0300
2026-03-04T14:16+0300
2026-03-04T14:16+0300
dünya
abd
i̇sa
donald trump
i̇ran
beyaz saray
tanrı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103995401_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_c2d7408b5deacd07a7000dca3f6ca818.jpg
ABD ordusunda dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı askerlerin, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yapılan konuşmalarda "Tanrı’nın ilahi planının parçası" yönünde şikayetlerde bulunduğu bildirildi.İddiaların, Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa yapılan başvurularla ortaya çıktığı aktarıldı. Kurumun, hafta sonundan bu yana 40 askeri birlikten 110’dan fazla şikayet aldığını açıkladığı belirtildi.Şikayetlerden birinde bir komutanın, İran’daki askeri saldırıların “Tanrı’nın ilahi planının parçası” olduğunu söylediği iddia edildi.'Armageddon' ve 'İsa’nın dönüşü' iddiasıBasına yansıyan bir şikayette, bir komutanın askerlere konuşurken Vahiy Kitabı’ndan alıntılar yaptığı öne sürüldü.Şikayette komutanın, İran’daki saldırıların “Armageddon’a giden sürecin parçası” olduğunu söylediği iddia edildi. Aynı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump için “İsa tarafından görevlendirildi” ifadelerinin kullanıldığı ileri sürüldü.Şikayet dilekçesinde, bu sözlerin askerler arasında şaşkınlık yarattığı ve komutanın mesajının gerçek dışı bulunduğu belirtildi.Başvurunun, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi askerin de bulunduğu toplam 15 asker adına yapıldığı kaydedildi. Bu askerlerin 'hazır destek' statüsünde olduğu ve gerekirse Orta Doğu’ya gönderilebilecek birliklerde görev yaptıkları ifade edildi.Beyaz Saray iddiaları reddettiABD’de askeri personelin dini inançlarının başkalarına zorla kabul ettirilmesi askeri disiplin kurallarına aykırı kabul ediliyor.MRFF Başkanı Mikey Weinstein’ın, benzer içerikte çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarıldı.Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ise iddiaları reddettiği bildirildi. Yetkilinin, komutanların askerlere konuşurken dini metinlere başvurduğu yönündeki suçlamaların doğru olmadığını söylediği kaydedildi.Aynı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun amacının füze sistemleri, donanma kapasitesi ve mühimmat üretim altyapısını hedef almak olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hamaneyin-cenaze-toreni-ertelendi-1103993914.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103995401_169:0:1112:707_1920x0_80_0_0_a9f81ef0361555eecfe0577636a17ae9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇sa, donald trump, i̇ran, beyaz saray, tanrı
abd, i̇sa, donald trump, i̇ran, beyaz saray, tanrı
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
ABD ordusunda bazı komutanların, İran saldırılarını 'Tanrı’nın planının parçası' olarak anlattığı iddia edildi. Askerlerin şikayetleri üzerine konu gündeme gelirken, Beyaz Saray suçlamaları reddetti.
ABD ordusunda dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı askerlerin, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yapılan konuşmalarda "Tanrı’nın ilahi planının parçası" yönünde şikayetlerde bulunduğu bildirildi.
İddiaların, Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa yapılan başvurularla ortaya çıktığı aktarıldı. Kurumun, hafta sonundan bu yana 40 askeri birlikten 110’dan fazla şikayet aldığını açıkladığı belirtildi.
Şikayetlerden birinde bir komutanın, İran’daki askeri saldırıların “Tanrı’nın ilahi planının parçası” olduğunu söylediği iddia edildi.
'Armageddon' ve 'İsa’nın dönüşü' iddiası
Basına yansıyan bir şikayette, bir komutanın askerlere konuşurken Vahiy Kitabı’ndan alıntılar yaptığı öne sürüldü.
Şikayette komutanın, İran’daki saldırıların “Armageddon’a giden sürecin parçası” olduğunu söylediği iddia edildi. Aynı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump için “İsa tarafından görevlendirildi” ifadelerinin kullanıldığı ileri sürüldü.
Şikayet dilekçesinde, bu sözlerin askerler arasında şaşkınlık yarattığı ve komutanın mesajının gerçek dışı bulunduğu belirtildi.
Başvurunun, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi askerin de bulunduğu toplam 15 asker adına yapıldığı kaydedildi. Bu askerlerin 'hazır destek' statüsünde olduğu ve gerekirse Orta Doğu’ya gönderilebilecek birliklerde görev yaptıkları ifade edildi.
Beyaz Saray iddiaları reddetti
ABD’de askeri personelin dini inançlarının başkalarına zorla kabul ettirilmesi askeri disiplin kurallarına aykırı kabul ediliyor.
MRFF Başkanı Mikey Weinstein’ın, benzer içerikte çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarıldı.
Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ise iddiaları reddettiği bildirildi. Yetkilinin, komutanların askerlere konuşurken dini metinlere başvurduğu yönündeki suçlamaların doğru olmadığını söylediği kaydedildi.
Aynı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun amacının füze sistemleri, donanma kapasitesi ve mühimmat üretim altyapısını hedef almak olduğu ifade edildi.