ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı'nın planı' iddiaları gündem oldu

ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu

04.03.2026

ABD ordusunda dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı askerlerin, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yapılan konuşmalarda "Tanrı’nın ilahi planının parçası" yönünde şikayetlerde bulunduğu bildirildi.İddiaların, Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa yapılan başvurularla ortaya çıktığı aktarıldı. Kurumun, hafta sonundan bu yana 40 askeri birlikten 110’dan fazla şikayet aldığını açıkladığı belirtildi.Şikayetlerden birinde bir komutanın, İran’daki askeri saldırıların “Tanrı’nın ilahi planının parçası” olduğunu söylediği iddia edildi.'Armageddon' ve 'İsa’nın dönüşü' iddiasıBasına yansıyan bir şikayette, bir komutanın askerlere konuşurken Vahiy Kitabı’ndan alıntılar yaptığı öne sürüldü.Şikayette komutanın, İran’daki saldırıların “Armageddon’a giden sürecin parçası” olduğunu söylediği iddia edildi. Aynı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump için “İsa tarafından görevlendirildi” ifadelerinin kullanıldığı ileri sürüldü.Şikayet dilekçesinde, bu sözlerin askerler arasında şaşkınlık yarattığı ve komutanın mesajının gerçek dışı bulunduğu belirtildi.Başvurunun, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi askerin de bulunduğu toplam 15 asker adına yapıldığı kaydedildi. Bu askerlerin 'hazır destek' statüsünde olduğu ve gerekirse Orta Doğu’ya gönderilebilecek birliklerde görev yaptıkları ifade edildi.Beyaz Saray iddiaları reddettiABD’de askeri personelin dini inançlarının başkalarına zorla kabul ettirilmesi askeri disiplin kurallarına aykırı kabul ediliyor.MRFF Başkanı Mikey Weinstein’ın, benzer içerikte çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarıldı.Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ise iddiaları reddettiği bildirildi. Yetkilinin, komutanların askerlere konuşurken dini metinlere başvurduğu yönündeki suçlamaların doğru olmadığını söylediği kaydedildi.Aynı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun amacının füze sistemleri, donanma kapasitesi ve mühimmat üretim altyapısını hedef almak olduğu ifade edildi.

