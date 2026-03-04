Türkiye
SON DAKİKA | Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd-ordusunda-tartisma-iran-saldirilari-tanrinin-plani-iddialari-gundem-oldu-1103995483.html
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu
Sputnik Türkiye
ABD ordusunda bazı komutanların, İran saldırılarını 'Tanrı’nın planının parçası' olarak anlattığı iddia edildi. Askerlerin şikayetleri üzerine konu gündeme... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T14:16+0300
2026-03-04T14:16+0300
dünya
abd
i̇sa
donald trump
i̇ran
beyaz saray
tanrı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103995401_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_c2d7408b5deacd07a7000dca3f6ca818.jpg
ABD ordusunda dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı askerlerin, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yapılan konuşmalarda "Tanrı’nın ilahi planının parçası" yönünde şikayetlerde bulunduğu bildirildi.İddiaların, Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa yapılan başvurularla ortaya çıktığı aktarıldı. Kurumun, hafta sonundan bu yana 40 askeri birlikten 110’dan fazla şikayet aldığını açıkladığı belirtildi.Şikayetlerden birinde bir komutanın, İran’daki askeri saldırıların “Tanrı’nın ilahi planının parçası” olduğunu söylediği iddia edildi.'Armageddon' ve 'İsa’nın dönüşü' iddiasıBasına yansıyan bir şikayette, bir komutanın askerlere konuşurken Vahiy Kitabı’ndan alıntılar yaptığı öne sürüldü.Şikayette komutanın, İran’daki saldırıların “Armageddon’a giden sürecin parçası” olduğunu söylediği iddia edildi. Aynı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump için “İsa tarafından görevlendirildi” ifadelerinin kullanıldığı ileri sürüldü.Şikayet dilekçesinde, bu sözlerin askerler arasında şaşkınlık yarattığı ve komutanın mesajının gerçek dışı bulunduğu belirtildi.Başvurunun, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi askerin de bulunduğu toplam 15 asker adına yapıldığı kaydedildi. Bu askerlerin 'hazır destek' statüsünde olduğu ve gerekirse Orta Doğu’ya gönderilebilecek birliklerde görev yaptıkları ifade edildi.Beyaz Saray iddiaları reddettiABD’de askeri personelin dini inançlarının başkalarına zorla kabul ettirilmesi askeri disiplin kurallarına aykırı kabul ediliyor.MRFF Başkanı Mikey Weinstein’ın, benzer içerikte çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarıldı.Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ise iddiaları reddettiği bildirildi. Yetkilinin, komutanların askerlere konuşurken dini metinlere başvurduğu yönündeki suçlamaların doğru olmadığını söylediği kaydedildi.Aynı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun amacının füze sistemleri, donanma kapasitesi ve mühimmat üretim altyapısını hedef almak olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hamaneyin-cenaze-toreni-ertelendi-1103993914.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103995401_169:0:1112:707_1920x0_80_0_0_a9f81ef0361555eecfe0577636a17ae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇sa, donald trump, i̇ran, beyaz saray, tanrı
abd, i̇sa, donald trump, i̇ran, beyaz saray, tanrı

ABD ordusunda tartışma: İran saldırıları 'Tanrı’nın planı' iddiaları gündem oldu

14:16 04.03.2026
© Fotoğraf : Truth Social/Donald TrumpPresident Donald Trump in the video address posted on Truth Social
President Donald Trump in the video address posted on Truth Social - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© Fotoğraf : Truth Social/Donald Trump
Abone ol
ABD ordusunda bazı komutanların, İran saldırılarını 'Tanrı’nın planının parçası' olarak anlattığı iddia edildi. Askerlerin şikayetleri üzerine konu gündeme gelirken, Beyaz Saray suçlamaları reddetti.
ABD ordusunda dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı askerlerin, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yapılan konuşmalarda "Tanrı’nın ilahi planının parçası" yönünde şikayetlerde bulunduğu bildirildi.
İddiaların, Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluşa yapılan başvurularla ortaya çıktığı aktarıldı. Kurumun, hafta sonundan bu yana 40 askeri birlikten 110’dan fazla şikayet aldığını açıkladığı belirtildi.
Şikayetlerden birinde bir komutanın, İran’daki askeri saldırıların Tanrı’nın ilahi planının parçası” olduğunu söylediği iddia edildi.

'Armageddon' ve 'İsa’nın dönüşü' iddiası

Basına yansıyan bir şikayette, bir komutanın askerlere konuşurken Vahiy Kitabı’ndan alıntılar yaptığı öne sürüldü.
Şikayette komutanın, İran’daki saldırıların Armageddon’a giden sürecin parçası olduğunu söylediği iddia edildi. Aynı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump için “İsa tarafından görevlendirildi” ifadelerinin kullanıldığı ileri sürüldü.
Şikayet dilekçesinde, bu sözlerin askerler arasında şaşkınlık yarattığı ve komutanın mesajının gerçek dışı bulunduğu belirtildi.
Başvurunun, 11 Hristiyan, bir Müslüman ve bir Yahudi askerin de bulunduğu toplam 15 asker adına yapıldığı kaydedildi. Bu askerlerin 'hazır destek' statüsünde olduğu ve gerekirse Orta Doğu’ya gönderilebilecek birliklerde görev yaptıkları ifade edildi.

Beyaz Saray iddiaları reddetti

ABD’de askeri personelin dini inançlarının başkalarına zorla kabul ettirilmesi askeri disiplin kurallarına aykırı kabul ediliyor.
MRFF Başkanı Mikey Weinstein’ın, benzer içerikte çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarıldı.
Beyaz Saray’dan bir yetkilinin ise iddiaları reddettiği bildirildi. Yetkilinin, komutanların askerlere konuşurken dini metinlere başvurduğu yönündeki suçlamaların doğru olmadığını söylediği kaydedildi.
Aynı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun amacının füze sistemleri, donanma kapasitesi ve mühimmat üretim altyapısını hedef almak olduğu ifade edildi.
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала