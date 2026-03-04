https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ankaralilar-dikkat-taksi-ucretlerine-zam-yapildi-1104000524.html

Ankaralılar dikkat: Taksi ücretlerine zam yapıldı

Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Kilometre açılış ücreti 65 liraya çıkarken, kilometre ücreti 40 lira oldu. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Ankara'da taksi ücretlerine 1 Mart itibarıyla zam yapıldı. Ankara'da taksi açılış ücreti ne kadar oldu? Ankara'da taksilerde kilometre başına alınan ücret ne kadara yükseldi? Ankara'da indi bindi ücreti 200 lira olduArtan yakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle Ankara'da taksi ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre, açılış Ücreti: 65 TL, indi bindi ücreti ise 200 TL oldu. Kilometre ücreti 40 lira olurken, saatlik bekleme ücreti 420 lira olarak belirlendi. Yine birim mesafe ücreti (her 100 metre) 4 lira, birim zaman ücreti (1 dakika) 7 lira oldu.

