Ankaralılar dikkat: Taksi ücretlerine zam yapıldı
Ankaralılar dikkat: Taksi ücretlerine zam yapıldı
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Kilometre açılış ücreti 65 liraya çıkarken, kilometre ücreti 40 lira oldu. 04.03.2026
Artan yakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle Ankara'da taksi ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre, açılış Ücreti: 65 TL, indi bindi ücreti ise 200 TL oldu. Kilometre ücreti 40 lira olurken, saatlik bekleme ücreti 420 lira olarak belirlendi. Yine birim mesafe ücreti (her 100 metre) 4 lira, birim zaman ücreti (1 dakika) 7 lira oldu.
Ankaralılar dikkat: Taksi ücretlerine zam yapıldı

04.03.2026
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Kilometre açılış ücreti 65 liraya çıkarken, kilometre ücreti 40 lira oldu.
Ankara'da taksi ücretlerine 1 Mart itibarıyla zam yapıldı. Ankara'da taksi açılış ücreti ne kadar oldu? Ankara'da taksilerde kilometre başına alınan ücret ne kadara yükseldi?

Ankara'da indi bindi ücreti 200 lira oldu

Artan yakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle Ankara'da taksi ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre, açılış Ücreti: 65 TL, indi bindi ücreti ise 200 TL oldu. Kilometre ücreti 40 lira olurken, saatlik bekleme ücreti 420 lira olarak belirlendi. Yine birim mesafe ücreti (her 100 metre) 4 lira, birim zaman ücreti (1 dakika) 7 lira oldu.
