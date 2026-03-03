https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/subat-ayi-enflasyonu-aciklandi-1103953438.html
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T10:02+0300
2026-03-03T10:02+0300
2026-03-03T11:14+0300
TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.Şubat ayı enflasyonuEnflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.Harcama grupları nasıl değişti?En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri;İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.Aylık değişimlerEn yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,89 artış, ulaştırmada %2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumuHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hava şartlarını işaret ederek gıda fiyatlarını değerlendirdi:Beklentiler ne yöndeydi?Beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. öAnkete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.Ocak ayı enflasyonu ne gelmişti?Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti.Aralık ayı enflasyonu ne gelmişti?Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 olmuştu. Bu oranla emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşmişti.
10:02 03.03.2026 (güncellendi: 11:14 03.03.2026)
TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.
Harcama grupları nasıl değişti?
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri;
gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,44 artış,
ulaştırmada %28,86 artış ve
konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,33 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,89 artış, ulaştırmada %2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hava şartlarını işaret ederek gıda fiyatlarını değerlendirdi:
Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz.
Beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. öAnkete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.
Ocak ayı enflasyonu ne gelmişti?
Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti.
Aralık ayı enflasyonu ne gelmişti?
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 olmuştu. Bu oranla emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşmişti.