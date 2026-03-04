Türkiye
Almanya'da tren istasyonu bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Almanya'da tren istasyonu bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Almanya'nın Bremen kentinde bulunan merkez tren istasyonu, yapılan bomba ihbarı sonrası boşaltıldı. Seferler geçici olarak durdurulurken, güvenlik güçleri... 04.03.2026
Almanya’nın Bremen kentinde bulunan merkez tren istasyonu, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ihbarın ardından tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve istasyonun tamamen boşaltıldığı bildirildi. Yolcuların güvenlik gerekçesiyle istasyon dışına çıkarıldığı aktarıldı.Açıklamada, trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı kaydedildi. Olayın arka planına ve ihbarın içeriğine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.Yetkililerin incelemeleri sürdüğü belirtildi.
Almanya'nın Bremen kentinde bulunan merkez tren istasyonu, yapılan bomba ihbarı sonrası boşaltıldı. Seferler geçici olarak durdurulurken, güvenlik güçleri istasyon ve çevresinde geniş çaplı arama başlattı.
Almanya’nın Bremen kentinde bulunan merkez tren istasyonu, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.
Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ihbarın ardından tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve istasyonun tamamen boşaltıldığı bildirildi. Yolcuların güvenlik gerekçesiyle istasyon dışına çıkarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı kaydedildi. Olayın arka planına ve ihbarın içeriğine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Yetkililerin incelemeleri sürdüğü belirtildi.
