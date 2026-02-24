https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/avustralyada-bomba-alarmi-albanese-resmi-konutundan-tahliye-edildi-1103762513.html

Avustralya'da bomba alarmı: Albanese resmi konutundan tahliye edildi

Avustralya’da bomba alarmı: Albanese resmi konutundan tahliye edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’in, salı akşamı Canberra’daki resmi konutundan güvenlik gerekçesiyle çıkarıldığı aktarıldı.Polisin bomba tehdidi ihbarı üzerine harekete geçtiği, başbakanın saat 18.00 civarında başka bir güvenli noktaya götürüldüğü belirtildi. Aramaların tamamlanmasının ardından Albanese’in saat 21.00’den sonra konutuna geri döndüğü ifade edildi.Avustralya Federal Polisi’nin, Parlamento Binası yakınındaki konutta güvenlik olayı ihbarı aldığını açıkladığı bildirildi.Polis arama yaptıYetkililerin, konutta kapsamlı bir arama gerçekleştirdiği ve “şüpheli bir unsur bulunmadığını” duyurduğu aktarıldı.Açıklamada, “Toplum ya da kamu güvenliği açısından mevcut bir tehdit yoktur” denildiği belirtildi.Olayın, patlayıcı tehdidiyle ilgili olduğu ifade edildi.Siyasetçilere yönelik tehditler artıyorAvustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett’in, geçen yıl federal siyasetçilere yönelik tehditlerle mücadele için yeni ulusal güvenlik soruşturma ekipleri kurulduğunu açıkladığı hatırlatıldı.Barrett’in, parlamenterler ve bazı topluluklara yönelik tehditlerin arttığını söylediği ve geçen yıldan bu yana 20’den fazla kişinin suçlandığını ifade ettiği aktarıldı.Barrett’in, “Çevrim içi tehditlerin gerçek dünyada eyleme dönüştüğünü görüyoruz” dediği belirtildi.

