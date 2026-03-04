Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/alman-ordusunda-personel-acigi-gonullu-sistemi-tikanirsa-zorunlu-askerlik-geliyor-1103991082.html
Alman ordusunda personel açığı: Gönüllü sistemi tıkanırsa zorunlu askerlik geliyor
Alman ordusunda personel açığı: Gönüllü sistemi tıkanırsa zorunlu askerlik geliyor
Sputnik Türkiye
Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte’nin raporuna göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin en büyük sorunu personel yetersizliği. Gönüllü sistemin... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T13:20+0300
2026-03-04T13:20+0300
avrupa
almanya
ordu
asker
personel
savunma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103990706_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d801e22a9ac4e960ac63a3cadadf08f3.jpg
Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, Alman Silahlı Kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu belirterek, gönüllü sistemin başarısız olması durumunda zorunlu askerliğin kaçınılmaz olacağını bildirdi.Henning Otte, Alman ordusunun modernizasyon sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporunda sahadaki duruma dair tespitlerini paylaştı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin, ülke silahlı kuvvetlerini Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu yapma planlarını raporda değerlendiren Otte, sahadaki durumun kağıt üzerindeki hedeflerle örtüşmediğini belirtti.Raporda, personel yetersizliğinin ordunun en büyük sorunu olduğu belirtilerek, “Personel, silahlı kuvvetlerin en ciddi darboğazı olmaya devam ediyor. Siyasi hedefler, askeri gerçekliğin önüne geçme riski taşıyor. Eğer gönüllü hizmet modeli yetersiz kalırsa, bir sonraki adım zorunlu askerlik hizmetine geri dönmek olacaktır.” ifadeleri kullanıldı. “Barış güçten doğar, güçsüzlükten değil” ilkesinin hatırlatıldığı raporda, Alman ordusunun acil modernizasyon ve köklü bir personel stratejisine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Raporda, Alman ordusuna yönelik sabotaj girişimlerinin 'günlük rutin' haline geldiği vurgulanarak, özel birliklerdeki zorbalık ve aşırı sağcı sembollere yönelik soruşturmaların sürdüğü ve kadın asker oranının hedeflerin çok gerisinde kaldığı kaydedildi.Hedef 260 bin aktif askerSavunma harcamalarındaki artışla geçmişteki ihmalleri telafi etmeye çalışan Almanya, 2030’lu yılların ortasına kadar aktif asker sayısını 185 binden 260 bine, yedek asker sayısını ise iki katına çıkararak 200 bine ulaştırmayı planlıyor.Bu kapsamda hayata geçirilen 'gönüllü hizmet' modeliyle, 18 yaşına giren her bireye askerliğe ilgilerini ölçen bir anket gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 2025 yılı sonu itibarıyla ülkede aktif asker sayısı bir önceki yıla göre 3 bin artış gösterse de demografik değişim, nitelikli iş gücü rekabeti ve yüzde 23’ü aşan ayrılma oranları ordunun büyümesini engelliyor.Rapor meclise sunuluyorAlmanya’da Meclis Federal Ordu Sorumlusu, Anayasa’nın 45. maddesinin b fıkrası uyarınca silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olmak üzere görev yapıyor. Temel görevleri arasında askerlerin temel haklarının korunması ve iç yönetim ilkelerine uyulmasını denetlemek de yer alan Meclis Federal Ordu Sorumlusu, silahlı kuvvetlerin iç durumu hakkında hazırlanan kapsamlı raporu her yıl Meclise sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/yunan-savas-gemileri-guney-kibris-aciklarinda-konuslandi-hava-sahasi-kapatildi-1103990568.html
almanya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103990706_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_14605f8fa919e490622c8bc42625581b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, almanya, ordu, asker, personel
avrupa, almanya, ordu, asker, personel

Alman ordusunda personel açığı: Gönüllü sistemi tıkanırsa zorunlu askerlik geliyor

13:20 04.03.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte’nin raporuna göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin en büyük sorunu personel yetersizliği. Gönüllü sistemin yeterli olmaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.
Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, Alman Silahlı Kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu belirterek, gönüllü sistemin başarısız olması durumunda zorunlu askerliğin kaçınılmaz olacağını bildirdi.
Henning Otte, Alman ordusunun modernizasyon sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporunda sahadaki duruma dair tespitlerini paylaştı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin, ülke silahlı kuvvetlerini Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu yapma planlarını raporda değerlendiren Otte, sahadaki durumun kağıt üzerindeki hedeflerle örtüşmediğini belirtti.
Raporda, personel yetersizliğinin ordunun en büyük sorunu olduğu belirtilerek, “Personel, silahlı kuvvetlerin en ciddi darboğazı olmaya devam ediyor. Siyasi hedefler, askeri gerçekliğin önüne geçme riski taşıyor. Eğer gönüllü hizmet modeli yetersiz kalırsa, bir sonraki adım zorunlu askerlik hizmetine geri dönmek olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Barış güçten doğar, güçsüzlükten değil” ilkesinin hatırlatıldığı raporda, Alman ordusunun acil modernizasyon ve köklü bir personel stratejisine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Raporda, Alman ordusuna yönelik sabotaj girişimlerinin 'günlük rutin' haline geldiği vurgulanarak, özel birliklerdeki zorbalık ve aşırı sağcı sembollere yönelik soruşturmaların sürdüğü ve kadın asker oranının hedeflerin çok gerisinde kaldığı kaydedildi.

Hedef 260 bin aktif asker

Savunma harcamalarındaki artışla geçmişteki ihmalleri telafi etmeye çalışan Almanya, 2030’lu yılların ortasına kadar aktif asker sayısını 185 binden 260 bine, yedek asker sayısını ise iki katına çıkararak 200 bine ulaştırmayı planlıyor.Bu kapsamda hayata geçirilen 'gönüllü hizmet' modeliyle, 18 yaşına giren her bireye askerliğe ilgilerini ölçen bir anket gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 2025 yılı sonu itibarıyla ülkede aktif asker sayısı bir önceki yıla göre 3 bin artış gösterse de demografik değişim, nitelikli iş gücü rekabeti ve yüzde 23’ü aşan ayrılma oranları ordunun büyümesini engelliyor.

Rapor meclise sunuluyor

Almanya’da Meclis Federal Ordu Sorumlusu, Anayasa’nın 45. maddesinin b fıkrası uyarınca silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olmak üzere görev yapıyor. Temel görevleri arasında askerlerin temel haklarının korunması ve iç yönetim ilkelerine uyulmasını denetlemek de yer alan Meclis Federal Ordu Sorumlusu, silahlı kuvvetlerin iç durumu hakkında hazırlanan kapsamlı raporu her yıl Meclise sunuyor.
Akrotiri Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Yunan savaş gemileri Güney Kıbrıs açıklarında konuşlandı: Hava sahası kapatıldı
12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала