Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/alanyasporu-2-1-yenen-galatasarayda-teknik-direktor-okan-buruk-hedefimiz-3-kupada-en-iyisini-1103981411.html
Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada en iyisini yapabilmek
Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada en iyisini yapabilmek
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin lig, Avrupa ve... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T08:44+0300
2026-03-04T08:44+0300
spor
galatasaray
corendon alanyaspor
alanyaspor
okan buruk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103981647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1273f895caf9f9101f6782269b28933.jpg
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, takıma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trabzonspor-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103981647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19fc9fd7f85c24e21c5a4d9664f5860b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, corendon alanyaspor, alanyaspor, okan buruk
galatasaray, corendon alanyaspor, alanyaspor, okan buruk

Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada en iyisini yapabilmek

08:44 04.03.2026
© AA / Fatih HepokurAlanyaspor Galatasaray
Alanyaspor Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA / Fatih Hepokur
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin lig, Avrupa ve kupada en iyisini yapmak olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.
© AA / Fatih HepokurAlanyaspor Galatasaray
Alanyaspor Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
Alanyaspor Galatasaray
© AA / Fatih Hepokur
Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.
Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.
© AA / Orhan ÇiçekAlanyaspor Galatasaray
Alanyaspor Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
Alanyaspor Galatasaray
© AA / Orhan Çiçek
Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:
"Bugün stada gelerek bizi destekleyen, dün havalimanına gelen ve otelin önünde büyük bir gösteri yapan Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız."
© AA / Orhan ÇiçekAlanyaspor Galatasaray
Alanyaspor Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
Alanyaspor Galatasaray
© AA / Orhan Çiçek
Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
© AA / Fatih HepokurGalatasaray - Alanyaspor
Galatasaray - Alanyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
Galatasaray - Alanyaspor
© AA / Fatih Hepokur
Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, takıma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
SPOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Dün, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала