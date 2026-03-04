https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/alanyasporu-2-1-yenen-galatasarayda-teknik-direktor-okan-buruk-hedefimiz-3-kupada-en-iyisini-1103981411.html

Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada en iyisini yapabilmek

Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada en iyisini yapabilmek

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin lig, Avrupa ve... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T08:44+0300

2026-03-04T08:44+0300

2026-03-04T08:44+0300

spor

galatasaray

corendon alanyaspor

alanyaspor

okan buruk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103981647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1273f895caf9f9101f6782269b28933.jpg

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, takıma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trabzonspor-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, corendon alanyaspor, alanyaspor, okan buruk