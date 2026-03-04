https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd-yonetimi-savunma-sanayi-sektor-yetkilileri-ile-silah-uretimini-hizlandirmayi-gorusecek-1103993603.html

ABD yönetimi, savunma sanayi sektör yetkilileri ile silah üretimini hızlandırmayı görüşecek

ABD yönetimi, savunma sanayi sektör yetkilileri ile silah üretimini hızlandırmayı görüşecek

04.03.2026

Reuters'ın kendi kaynaklara dayandırdığı habere göre Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle stokları azalan silahların üretimini hızlandırmak amacıyla büyük Amerikan savunma şirketlerinin yöneticileriyle görüşmeyi planlıyor.Haberde, “Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar ve son zamanlarda gerçekleştirilen diğer askeri operasyonların ardından Pentagon'un stokları yenileme çalışmaları nedniyle, silah üretimini hızlandırmayı görüşmek üzere Cuma günü Beyaz Saray'da ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor” ifadelerine yer verildi.Haber ajansının kaynaklarına göre, toplantıya Lockheed Martin ve Raytheon gibi şirketlerin yanı sıra diğer kilit öneme sahip tedarikçiler de davet edildi. Toplantının, silah üreticilerini verimlilik artışlarını hızlandırmaya zorlamanın üzerine odaklanması beklendiği kaydedildi.Reuters ayrıca başka bir kaynağa dayanarak, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in son günlerde yaklaşık 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi üzerinde çalıştığını ve bu bütçenin önümüzdeki Cuma günü yayınalanabileceğini bildirdi. Yeni fonun, Ortadoğu da dahil olmak üzere ‘son çatışmalarda kullanılan’ silahların yerine yenilerinin temin edilmesi için kullanılacağı belirtiliyor.

