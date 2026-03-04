Türkiye
SON DAKİKA | Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd-yonetimi-savunma-sanayi-sektor-yetkilileri-ile-silah-uretimini-hizlandirmayi-gorusecek-1103993603.html
ABD yönetimi, savunma sanayi sektör yetkilileri ile silah üretimini hızlandırmayı görüşecek
ABD yönetimi, savunma sanayi sektör yetkilileri ile silah üretimini hızlandırmayı görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, İran saldırıları nedeniyle stokları azalan silahların üretimini hızlandırmak amacıyla büyük Amerikan savunma şirketlerinin yöneticileriyle... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T13:47+0300
2026-03-04T13:47+0300
dünya
abd
abd
i̇ran
donald trump
reuters
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
beyaz saray
lockheed martin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103993431_0:55:1182:720_1920x0_80_0_0_cd421c2ac5a756b4060b2f50c6c8a087.png
Reuters'ın kendi kaynaklara dayandırdığı habere göre Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle stokları azalan silahların üretimini hızlandırmak amacıyla büyük Amerikan savunma şirketlerinin yöneticileriyle görüşmeyi planlıyor.Haberde, “Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar ve son zamanlarda gerçekleştirilen diğer askeri operasyonların ardından Pentagon'un stokları yenileme çalışmaları nedniyle, silah üretimini hızlandırmayı görüşmek üzere Cuma günü Beyaz Saray'da ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor” ifadelerine yer verildi.Haber ajansının kaynaklarına göre, toplantıya Lockheed Martin ve Raytheon gibi şirketlerin yanı sıra diğer kilit öneme sahip tedarikçiler de davet edildi. Toplantının, silah üreticilerini verimlilik artışlarını hızlandırmaya zorlamanın üzerine odaklanması beklendiği kaydedildi.Reuters ayrıca başka bir kaynağa dayanarak, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in son günlerde yaklaşık 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi üzerinde çalıştığını ve bu bütçenin önümüzdeki Cuma günü yayınalanabileceğini bildirdi. Yeni fonun, Ortadoğu da dahil olmak üzere ‘son çatışmalarda kullanılan’ silahların yerine yenilerinin temin edilmesi için kullanılacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trump-gerekirse-abd-donanmasi-hurmuzden-gecen-tankerlere-eslik-edecek-1103977477.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103993431_75:0:1108:775_1920x0_80_0_0_3154e2e7549bb4683d83ccdb22397289.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd, i̇ran, donald trump, reuters, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, beyaz saray, lockheed martin, raytheon, ortadoğu
abd, abd, i̇ran, donald trump, reuters, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, beyaz saray, lockheed martin, raytheon, ortadoğu

ABD yönetimi, savunma sanayi sektör yetkilileri ile silah üretimini hızlandırmayı görüşecek

13:47 04.03.2026
© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeABD menşeli mühimmat
ABD menşeli mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Abone ol
ABD yönetiminin, İran saldırıları nedeniyle stokları azalan silahların üretimini hızlandırmak amacıyla büyük Amerikan savunma şirketlerinin yöneticileriyle görüşmek istediği bildirildi.
Reuters'ın kendi kaynaklara dayandırdığı habere göre Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle stokları azalan silahların üretimini hızlandırmak amacıyla büyük Amerikan savunma şirketlerinin yöneticileriyle görüşmeyi planlıyor.
Haberde, “Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılar ve son zamanlarda gerçekleştirilen diğer askeri operasyonların ardından Pentagon'un stokları yenileme çalışmaları nedniyle, silah üretimini hızlandırmayı görüşmek üzere Cuma günü Beyaz Saray'da ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Haber ajansının kaynaklarına göre, toplantıya Lockheed Martin ve Raytheon gibi şirketlerin yanı sıra diğer kilit öneme sahip tedarikçiler de davet edildi. Toplantının, silah üreticilerini verimlilik artışlarını hızlandırmaya zorlamanın üzerine odaklanması beklendiği kaydedildi.
Reuters ayrıca başka bir kaynağa dayanarak, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in son günlerde yaklaşık 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi üzerinde çalıştığını ve bu bütçenin önümüzdeki Cuma günü yayınalanabileceğini bildirdi. Yeni fonun, Ortadoğu da dahil olmak üzere ‘son çatışmalarda kullanılan’ silahların yerine yenilerinin temin edilmesi için kullanılacağı belirtiliyor.
Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Trump: Gerekirse ABD donanması, Hürmüz'den geçen tankerlere eşlik edecek
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала