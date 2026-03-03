https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trump-gerekirse-abd-donanmasi-hurmuzden-gecen-tankerlere-eslik-edecek-1103977477.html

Trump: Gerekirse ABD donanması, Hürmüz'den geçen tankerlere eşlik edecek

Trump: Gerekirse ABD donanması, Hürmüz'den geçen tankerlere eşlik edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi üzerinden yapılan tüm deniz ticaretine siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantisi sağlaması için ABD Kalkınma... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez'den geçecek ticaret gemilerinin digortalanacağını söyledi.Trump şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere ABD donanmasının refakat edeceğini belirtti:Daha önce İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını bildirerek, tüm gemilerin vurulacağını ve 'bir damla petrol çıkışına' izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

