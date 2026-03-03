Trump: Gerekirse ABD donanması, Hürmüz'den geçen tankerlere eşlik edecek
ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi üzerinden yapılan tüm deniz ticaretine siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantisi sağlaması için ABD Kalkınma Finans Kurumu'na talimat verdiğini söyledi. Ayrıca gerekirse tankerlere ABD donanmasının eşlik edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez'den geçecek ticaret gemilerinin digortalanacağını söyledi.
Trump şu ifadeleri kullandı:
Derhal yürürlüğe girmek üzere, ABD Kalkınma Finans Kurumu’na (DFC), Körfez’den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle enerji sevkiyatlarının, finansal güvenliği için, son derece makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatını verdim. Bu imkan tüm denizcilik şirketlerine açık olacaktır.
Ayrıca Trump, gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere ABD donanmasının refakat edeceğini belirtti:
Gerekli görülmesi halinde, ABD Donanması mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri koruma altına almaya başlayacaktır.
Her ne olursa olsun, ABD enerjinin dünyaya serbest akışını sağlayacaktır. ABD’nin ekonomi̇k ve askeri gücü yeryüzündeki en büyük güçtür. Daha fazla adım gelecektir.
Daha önce İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını bildirerek, tüm gemilerin vurulacağını ve 'bir damla petrol çıkışına' izin verilmeyeceğini açıklamıştı.