ABD Hazine Bakanı Bessent: ABD’nin yüzde 15’lik yeni küresel gümrük vergisi bu hafta yürürlüğe giriyor
ABD Hazine Bakanı Bessent: ABD’nin yüzde 15’lik yeni küresel gümrük vergisi bu hafta yürürlüğe giriyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan yüzde 15'lik geçici küresel gümrük vergisinin bu hafta devreye alınmasının beklendiğini açıkladı.
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan yüzde 15’lik geçici küresel gümrük vergisinin bu hafta devreye alınmasının beklendiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yüzde 15 oranındaki yeni geçici küresel gümrük vergisinin bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.
Söz konusu gümrük tarifeleri kararı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay açıklanmıştı. Trump’ın daha önce uygulamaya koyduğu tarife programı ise ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yeni yüzde 15’lik oran, iptal edilen programın yerine geçici bir düzenleme olarak devreye alınacak.

İran saldırıları ve petrol piyasası açıklamaları

Bessent, ABD ve İsrail'in İran ile yaşanan gerilim ve askeri gelişmelerin petrol piyasalarına etkisine ilişkin de açıklamalarda bulundu. CNBC'ye konuşan Bessent, petrol piyasalarının “iyi şekilde arz edildiğini” belirten Bessent, ham petrol tarafında ciddi bir arz sıkıntısı yaşanmadığını savundu.
“Piyasalar iyi tedarik edilmiş durumda” diyen Bessent, Körfez bölgesinden milyonlarca varil petrolün güvenli şekilde piyasaya yönlendirildiğini ifade etti. ABD’nin, 'gerekmesi halinde tankerler için güvenli geçiş sağlayacağını' belirten Bessent, ABD Donanması’nın devreye girebileceğini söyledi.
İran’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bessent, balistik füze kapasitesi ve yer altı sığınaklarına yönelik operasyonların önümüzdeki günlerde sürebileceğini dile getirdi.
Enerji piyasalarına ilişkin olarak ise önümüzdeki süreçte bir dizi yeni açıklama yapılacağını kaydetti.
