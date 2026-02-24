https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trumpin-yeni-kuresel-gumruk-vergileri-yuzde-10-oraniyla-yururluge-girdi-1103766081.html
Trump’ın yeni küresel gümrük vergileri yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
24.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerinin önemli bir bölümünü engellemesinin ardından getirdiği yüzde 10 tarifeler yürürlüğe girdi. Trump, gümrük vergilerinin önce yüzde 10 olarak açıklamış, ardından bu oranın yüzde 15'e çıkarılacağını duyurmuştu.150 gün süreyle uygulanacakTrump'ın yeni yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında yürürlüğe girdi. Bu madde sayesinde, Trump Kongre onayı olmadan 150 gün süreyle ithalat vergisi uygulama yetkisi tanındı.Trump yönetimi, kararın 'uluslararası ödeme dengesizliklerini gidermek' ve 'ABD'nin ticaret ilişkilerini Amerikan işçi, çiftçi ve üreticileri lehine yeniden dengelemek amacı taşıdığını' açıkladı. Ancak ABD’nin ticaret açığı geçen hafta 2024’e kıyasla yüzde 2,1 artarak yaklaşık 1,2 trilyon dolara ulaştı.Yüksek Mahkeme kararı süreci değiştirdiABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin geçen yıl 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanarak uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük vergilerinde yetki aşımı yapıldığına hükmetti. Bunun ardından küresel taşımacılık devi FedEX, yasa kapsamında ödediği vergilerin 'tam iadesi' için dava açtı. Bir kampanya grubu, 900'den fazla ABD'li şirketi temsilen hükümete gönderdiği açık mektupta 'hızlı ve otomatik iade' çağrısı yaptı.
