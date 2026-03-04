Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd--ekvadorda-askeri-bir-operasyon-baslatti-1103980577.html
ABD, Ekvador'da askeri bir operasyon başlattı
ABD, Ekvador'da askeri bir operasyon başlattı
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun, Ekvador'da yerel güçlerin de katılımıyla bir askeri operasyon başlattığı belirtildi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T07:36+0300
2026-03-04T07:36+0300
dünya
abd
ekvador
askeri operasyon
uyuşturucu kaçakçılığı
terör örgütleri
terörle mücadele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079559754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ccad59566fd29b1783f0963a49432e.jpg
ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM), Ekvador’da bu ülkenin silahlı kuvvetleri ile birlikte terör örgütlerine karşı ortak bir operasyon başlatıldığını duyurdu.USSOUTHCOM’un sosyal medya platformu X paylaşımında, “Ekvador ve ABD silahlı kuvvetleri, terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlara karşı operasyonlar başlattı” ifadesi kullanıldı.Komutanlık bu operasyonu, ABD'nin Latin Amerika'daki ortaklarının uyuşturucu terörüne karşı mücadeleye olan bağlılığının bir örneği olarak nitelendirdi.ABD, geçtiğimiz yıl, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek amacıyla bölgeye aktif olarak askeri güçlerini konuşlandırmaya başlamıştı. ABD yetkililerine göre, bu tür operasyonlar uluslararası suçlara ve tehlikeli maddelerin kaçakçılığına karşı mücadeleyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/catismalarin-5-gunu-korfezde-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ediyor-bolgedeki-pek-cok-noktada-1103979838.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079559754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0617550fa23692f4120581b5c4211c58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ekvador, askeri operasyon, uyuşturucu kaçakçılığı, terör örgütleri, terörle mücadele
abd, ekvador, askeri operasyon, uyuşturucu kaçakçılığı, terör örgütleri, terörle mücadele

ABD, Ekvador'da askeri bir operasyon başlattı

07:36 04.03.2026
© AP Photo / Ariel OchoaGüney Amerika ülkesi Ekvador - asker
Güney Amerika ülkesi Ekvador - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ariel Ochoa
Abone ol
ABD ordusunun, Ekvador'da yerel güçlerin de katılımıyla bir askeri operasyon başlattığı belirtildi.
ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM), Ekvador’da bu ülkenin silahlı kuvvetleri ile birlikte terör örgütlerine karşı ortak bir operasyon başlatıldığını duyurdu.
USSOUTHCOM’un sosyal medya platformu X paylaşımında, “Ekvador ve ABD silahlı kuvvetleri, terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlara karşı operasyonlar başlattı” ifadesi kullanıldı.
Komutanlık bu operasyonu, ABD'nin Latin Amerika'daki ortaklarının uyuşturucu terörüne karşı mücadeleye olan bağlılığının bir örneği olarak nitelendirdi.
ABD, geçtiğimiz yıl, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek amacıyla bölgeye aktif olarak askeri güçlerini konuşlandırmaya başlamıştı. ABD yetkililerine göre, bu tür operasyonlar uluslararası suçlara ve tehlikeli maddelerin kaçakçılığına karşı mücadeleyi amaçlıyor.
3 Mart günü Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Çatışmaların 5. günü: Körfez'de karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, bölgedeki pek çok noktada dumanlar yükseliyor
07:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала