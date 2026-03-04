https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/abd--ekvadorda-askeri-bir-operasyon-baslatti-1103980577.html

ABD, Ekvador'da askeri bir operasyon başlattı

ABD ordusunun, Ekvador'da yerel güçlerin de katılımıyla bir askeri operasyon başlattığı belirtildi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM), Ekvador’da bu ülkenin silahlı kuvvetleri ile birlikte terör örgütlerine karşı ortak bir operasyon başlatıldığını duyurdu.USSOUTHCOM’un sosyal medya platformu X paylaşımında, “Ekvador ve ABD silahlı kuvvetleri, terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlara karşı operasyonlar başlattı” ifadesi kullanıldı.Komutanlık bu operasyonu, ABD'nin Latin Amerika'daki ortaklarının uyuşturucu terörüne karşı mücadeleye olan bağlılığının bir örneği olarak nitelendirdi.ABD, geçtiğimiz yıl, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek amacıyla bölgeye aktif olarak askeri güçlerini konuşlandırmaya başlamıştı. ABD yetkililerine göre, bu tür operasyonlar uluslararası suçlara ve tehlikeli maddelerin kaçakçılığına karşı mücadeleyi amaçlıyor.

