https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/unlu-sarkici-murat-dalkilic-13-kez-ameliyat-masasina-yatti-1103960714.html

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez ameliyat masasına yattı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez ameliyat masasına yattı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burun kemikleriyle ilgili sağlık sorunu nedeniyle 13. kez burun ameliyatı oldu. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T12:22+0300

2026-03-03T12:22+0300

2026-03-03T12:22+0300

sağlik

murat dalkılıç

burun

ameliyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103960561_0:185:1206:863_1920x0_80_0_0_4956d327dc794afae3b26aec929aec8a.jpg

Burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelmesiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez burun ameliyatı oldu. Dalkılıç ameliyatının iyi geçtiğini söylerken, "İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" dedi. Dalkılıç geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.13. kez burun ameliyatı oldu Sosyal medyasından açıklama yapan Dalkılıç, geçmiş olsun mesajları için teşekkür ederken, "Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullandı. Dalkılıç daha önce burnundaki sorunla ilgili olarak, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştıGeçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ameliyata girdiğini belirten Dalkılıç bu sebeple açıklama yapmadığını ifade etti. Dalkılıç, uyuşturucu testi sonucunun da negatif çıktığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-yeni-gelisme-ismail-hacioglu-ve-murat-dalkilic-dahil-21-kisi-1103622132.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat dalkılıç, burun, ameliyat