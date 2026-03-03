https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/unlu-sarkici-murat-dalkilic-13-kez-ameliyat-masasina-yatti-1103960714.html
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez ameliyat masasına yattı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burun kemikleriyle ilgili sağlık sorunu nedeniyle 13. kez burun ameliyatı oldu.
Burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelmesiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez burun ameliyatı oldu. Dalkılıç ameliyatının iyi geçtiğini söylerken, "İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" dedi. Dalkılıç geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.
13. kez burun ameliyatı oldu
Sosyal medyasından açıklama yapan Dalkılıç, geçmiş olsun mesajları için teşekkür ederken, "Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Dalkılıç daha önce burnundaki sorunla ilgili olarak, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ameliyata girdiğini belirten Dalkılıç bu sebeple açıklama yapmadığını ifade etti. Dalkılıç, uyuşturucu testi sonucunun da negatif çıktığını duyurmuştu.